87 وفاة بكورونا في الأردن و32 بالعراق ونسبة الاشغال بمستشفيات الضفة 100 بالمئة

أعلن الأردن السبت، تسجيل 87 وفاة جراء فيروس كورونا، كما رصد العراق 32 حالة، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة في الضفة الغربية بلغت 100%.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 87 وفاة و5205 إصابات بكورونا، و6302 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 526 ألفا و666، منها 5788 وفاة، و426 ألفا 754 حالة تعافٍ.‎

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 وفاة و4674 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 3795 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 789 ألفا و390، منها 13 ألفا و969 وفاة، و710 آلاف و699 حالة شفاء.

نسبة إشغال 100%

الى ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة في الضفة الغربية بلغت 100%.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، عن تسجيل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 248 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ستبدأ، الأحد، المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "نعلن عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لهذه المرحلة في المحافظات الشمالية (الضفة)، الأحد".

وأضافت أن هذه المرحلة من الحملة "ستنفذ في مقرات مديريات الصحة وتشمل الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن فوق 75 عاما، ومرضى الكلى والسرطان".

وأردفت الوزارة أنها ستعلن تبـاعا عن الفئات المستهدفة الأخرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن تطعيم فئات غير الكوادر الطبية التي بدأت الوزارة بتطعيمهم في 2 فبراير/شباط الماضي‎.

والأربعاء، وصلت مستودعات وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة 37 ألفا و440 جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" الأمريكي الألماني، و24 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية، وفق بيان سابق لوزارة الصحة.

و"كوفاكس" مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎

فيما تلقت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال فبراير/شباط الماضي، 12 ألف جرعة من لقاحات "كورونا"؛ بينها 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" الأمريكي تسلمتها من إسرائيل، و10 آلاف من لقاح "سبوتينك V" الروسي (لم يعلن في حينه ما إن كانت تبرعات أم جزء من كمية اشترتها من روسيا‎).

وإضافة إلى ما تسلمته وزارة الصحة، وصل قطاع غزة خلال فبراير ومارس/آذار 62 ألف جرعة من لقاح "سبوتينك V" مقدمة من الإمارات؛ منها 20 ألفا مخصصة للضفة الغربية.

لبنان يتسلم لقاحات "فايزر"

من جهة اخرى، تسلم لبنان، السبت، الدفعة السادسة من لقاح "بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا، شملت 53 ألفا و820 جرعة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أنه مع هذه الدفعة الجديدة بلغ عدد جرعات اللقاح التي تسلمها البلد 224 ألفا و640.

وتأتي هذه الدفعة ضمن مليونين و100 ألف جرعة من "بيونتيك ـ فايزر"، أعلنت الوزارة في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، التعاقد عليها، وستصل على مراحل.

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، وصلت لبنان أولى دفعات اللقاح، ضمت 28 ألفا و500 جرعة، ليستمر وصول دفعات أخرى، كان آخرها في 13 مارس/ آذار الجاري، حيث شملت 36 ألفا و270 جرعة.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد الملقحين في لبنان، 104 آلاف و517 شخصا، منذ انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا في 14 فبراير الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.

والجمعة، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن بلاده أبرمت عقدا جديدا للحصول على 750 ألفا و500 جرعة إضافية من اللقاح.

وأضاف حسن، في تصريحات متلفزة، أن تلك الجرعات ستصل البلاد خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران المقبلين.

