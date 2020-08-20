87 وفاة بكورونا في العراق و42 في السعودية

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 87 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 42 وفاة، وسلطنة عمان 6 وفيات، والكويت والإمارات حالتي وفاة في كل منها، إضافة إلى 268 إصابة في قطر.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة في بيان، 87 وفاة و3995 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 192 ألفا و797، بينها 6 آلاف و208 وفيات، و137 ألفا و200 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 42 وفاة و1287 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 303 آلاف و973، بينها 3 آلاف و548 وفاة، و275 ألفا و476 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات و163 إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و769، بينها 609 وفيات، و78 ألفا و386 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و622 إصابة بالوباء.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 78 ألفا و767، بينها 509 وفيات، و70 ألفا و642 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و461 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 65 ألفا و802، بينها 369 وفاة، و58 ألفا و153 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 268 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 116 ألفا و224، بينها 193 وفاة، و112 ألفا و924 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 22 مليونا و638 ألفا، توفي منهم أكثر من 792 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و350 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

