9 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، الإثنين، 9 فلسطينيين ، في مواجهات ببلدة قباطية، جنوب مدينة جنين، بالضفة الغربية.

وأشار جاني أبو جوخة مدير مستشفى ابن سينا التخصصي بجنين في بيان مقتضب إلى وصول 9 إصابات إلى قسم الطوارئ

وذكر أن أعمار المصابين بين 14 و42 عاما، وأغلب إصاباتهم في الأطراف السفلية.

وشهدت بلدة قباطية مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في البلدة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل في بلدة قباطية، مشيرا إلى وقوع “إطلاق النار بين المسلحين (الفلسطينيين) وقوات الجيش”.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن “عملية الجيش” تضمنت محاصرة منزل، وكانت تهدف إلى اعتقال مطلوبَين اثنين، حيث تم اعتقال أحدهما، وتعمل على اعتقال الثاني.

ومنذ بداية العام تشهد منطقة جنين توترا واشتباكات مسلحة متكررة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.