9 قتلى إثر انفجار قرب مدرسة في أفغانستان

قتل 9 أشخاص وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر انفجار قذيفة هاون وقعت قرب مدرسة بمنطقة لابورا في ولاية ننغرهار الأفغانية.

وقال مصدر إلى أن المصابين نتيجة الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، ينشط في هذه الولاية وأعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.

كما لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.

وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.



وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.