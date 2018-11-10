9 قتلى في حرائق كاليفورنيا وترامب يعلن الطوارئ

تم إجلاء أكر من 150 ألف شخص في أنحاء الولاية بسبب الحريق

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا بسبب حريق هائل بمقاطعة بوتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تسعة أشخاص، حسبما ذكرت صحيفة “سكرامنتو بي” في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأتت النيران على أكثر من 6700 مبنى، معظمها منازل، في مقاطعة بوت، مما يجعل الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية.

وكانت حرائق الغابات بشمال ولاية كاليفورنيا قد أودت بحياة خمسة أشخاص حوصروا على ما يبدو داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار، وذلك حسبما أفادت السلطات يوم الجمعة.

وقال مكتب قائد الشرطة في بيان إنه تم العثور على الجثامين في بلدة “بارادايس” الصغيرة، داخل مركبات تعتقد السلطات أن ألسنة اللهب داهمتها .

وأضاف البيان أنه لم يتم تحديد هويات أصحابها على الفور نظرا لأنها احترقت بشكل كبير.

واندلعت الحرائق على مسافة نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، في وقت مبكر من صباح الخميس وانتشرت بسرعة بالغة.

واضطرت السلطات إلى إجراء عمليات إجلاء وإغلاق للطرق في المقاطعة، مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية حيث سارع الناس بجمع أمتعتهم بسرعة محاولين الابتعاد عن المنطقة.

ووفقاً لصحيفة “ساكرامنتو بي”، أكد مكتب قائد شرطة مقاطعة بوتي مقتل أربعة أشخاص آخرين في “باراديس” مساء الجمعة. وتم العثور على ثلاث جثث على الأرض خارج أحد المنازل، وتم العثور على شخص رابع في أحد المنازل.

وقال بيان لإدارة الشرطة إن فريقا يقوم بالبحث عن ضحايا آخرين رغم ان الظروف ما زالت خطرة.

وأفادت صحيفة لوس انجليس تايمز بأن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدة “بارادايس” قال إن نحو 1000 مبنى على الأقل في البلدة التي يقطنها نحو 27 ألف نسمة تعرض للدمار.

وقد تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في أنحاء الولاية.

وفي السياق، ذكر البيت الأبيض السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، بسبب ثلاثة حرائق غابات واسعة الانتشار.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن ترامب أمر بتوفير مساعدات فيدرالية لتمكين السلطات المحلية من مكافحة الحرائق.

وتابع أن هذا “الإجراء سيساعد من تخفيف المصاعب والمعاناة عن السكان المحليين”. (وكالات)