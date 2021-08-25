90 قتيلا من "الشباب" بغارة جوية في الصومال

ارتفع عدد ضحايا حركة الشباب المسلحة جراء الغارة الجوية في إقليم "مدغ" إلى 90 قتيلا وذلك على أقل تقدير.

وقال بيان للجيش الصومالي إن الغارة استهدفت موقعا لمقاتلي الشباب بالقرب من بلدة "عمارة" أدت لمقتل 90 من مقاتلي الشباب على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتعد هذه الغارة الرابعة من نوعها في إقليم “مدغ” منذ بدء العمليات الأمنية التي تجريها القوات الحكومية ضد مقاتلي “الشباب” بالإقليم والذين ينشطون بقراه وبلداته قبل نحو شهرين.

وكانت آخر حصيلة للضحايا 60 قتيلا، بحسب ما أعلنته وزارة الأمن في ولاية “غلمدغ”، الثلاثاء.

والثلاثاء، كان مسلحو حركة “الشباب”، قد شنو هجوما انتحاريا على مركز عسكري حكومي في بلدة “عمارة” بإقليم مدغ، أعقبته مواجهات خلفت خسائر بشرية.

وآنذاك، ذكرت إذاعة مقديشو، أن “غارة جوية (يعتقد أنها أمريكية) استهدفت تجمعا لمقاتلي الشباب بالقرب من بلدة عمارة”.

وأضافت أن الغارة “حققت هدفها بنجاح حيث قتلت عددا من مقاتلي الشباب” دون إعلان حجم الخسائر البشرية على الفور.

يذكر أن القوات الحكومية استعادت بلدة “عمارة” من قبضة حركة “الشباب” بعد مواجهات عنيفة معها في يوليو/ تموز الماضي.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “حركة الشباب” المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وسبق أن تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.