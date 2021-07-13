900 الف فرنسي سجلو لتلقي لقاح كورونا بعد تهديد ماكرون

تدفق مئات الالاف من الفرنسيين للتسجيل من اجل الحصول على مطعوم ضد فايروس كورونا بعد قليل من خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون من تحذيره لانتشار المتحورة الهندية "دلتا" الشديدة العدوى

ماكرون: شهادة المطعوم البوابة الى الحياة الطبيعية

وفي خطابه اكد الرئيس الفرنسي على ضرورة ابراز الشهادة الصحية في كافة مرافق مناحي الحياة في فرنسا خاصة في المراكز التجارية والمطاعم والملاهي والمقاهي اعتبارا من الشهر المقبل واعلن عن اجراءات عقابية لاي شخص يمتنع عن اخذ اللقاح بالتزامن مع تنظيم حملات تلقيح في المدارس والجامعات

ماكرون:

ابتداءً من أغسطس، يحق للمطعمين وغير المطعمين العودة للحياة الطبيعية، إما بإظهار حالة التطعيم للمطعمين، أو إبراز نتيجة "فحص سلبي" لغير المطعمين .. مبروك فرنسا عؤبالنا! للعلم الفحص المنزلي رخيص وسريع وسهل تسويه لنفسك بالبيت من الأنف أو الفم وخلال ١٥ دقيقة تطلع نتيجتك. pic.twitter.com/XFO73ZApBp — Salem (@Salemation) July 13, 2021

900 الف فرنسي الى التطعيم

وعلى الفور سجل 900 ألف شخص على قائمة مواعيد التطعيم وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لتلفزيون (بي.إف.إم) إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.

وقال ستانيسلاس نوا-شاتو الذي يرأس موقع (دوكتوليب) أحد أكبر المواقع الإلكترونية في فرنسا التي تستخدم لحجز مواعيد للتطعيم، لإذاعة (آر.إم.سي) إن هناك أعدادا قياسية تسعى للحصول على اللقاح بعد إعلان الرئيس ماكرون. وأضاف "حصل أكثر من 900 ألف شخص أمس على موعد للتطعيم، وهو ما يصل إلى مثلي الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 11 مايو" وفق وكالة الانباء الفرنسية