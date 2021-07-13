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900 الف فرنسي سجلو لتلقي لقاح كورونا بعد تهديد ماكرون

منشور 13 تمّوز / يوليو 2021 - 03:43
900 الف فرنسي الى التطعيم
900 الف فرنسي الى التطعيم

تدفق مئات الالاف من الفرنسيين للتسجيل من اجل الحصول على مطعوم ضد فايروس كورونا بعد قليل من خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون من تحذيره لانتشار المتحورة الهندية "دلتا" الشديدة العدوى

ماكرون: شهادة المطعوم البوابة الى الحياة الطبيعية

وفي خطابه اكد الرئيس الفرنسي على ضرورة ابراز الشهادة الصحية في كافة مرافق مناحي الحياة في فرنسا خاصة في المراكز التجارية والمطاعم والملاهي والمقاهي اعتبارا من الشهر المقبل واعلن عن اجراءات عقابية لاي شخص يمتنع عن اخذ اللقاح بالتزامن مع تنظيم حملات تلقيح في المدارس والجامعات

900 الف فرنسي الى التطعيم

 

وعلى الفور سجل 900 ألف شخص على قائمة مواعيد التطعيم وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لتلفزيون (بي.إف.إم) إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.

وقال ستانيسلاس نوا-شاتو الذي يرأس موقع (دوكتوليب) أحد أكبر المواقع الإلكترونية في فرنسا التي تستخدم لحجز مواعيد للتطعيم، لإذاعة (آر.إم.سي) إن هناك أعدادا قياسية تسعى للحصول على اللقاح بعد إعلان الرئيس ماكرون. وأضاف "حصل أكثر من 900 ألف شخص أمس على موعد للتطعيم، وهو ما يصل إلى مثلي الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 11 مايو" وفق وكالة الانباء الفرنسية 

 

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