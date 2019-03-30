التعرف على جميع مراحل التعداد الزراعي بما في ذلك التصميم والتخطيط للتعداد

ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ( AITRS ) وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (ADOP) ورشة إقليمية حول المجلد الثاني "التوجيهات العملية " للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي لدورة 2020 خلال الفترة 1-4 إبريل/ نيسان 2019 ، وتهدف هذه الورشة إلى نشر المبادئ التوجيهية العملية ( المجلد 2 ) للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي للفترة 2016-2025 بين البلداتن الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، وكذلك التعرف على جميع مراحل التعداد الزراعي بما في ذلك التصميم والتخطيط للتعداد ، وعمليات البحث الميداني ، ومعالجة وتجهيز وتحليل النتائج ،بالإضافة إلى فهم أعمق للمراحل الرئيسية المتعلقة بالإعداد للتعداد الزراعي وتنفيذه .

وللتقليل من الفجوة بين نتائج التعدادات التي تنتجها وزارات الزراعة وتلك التي تنتجها الأجهزة الإحصائية في الوطن العربي إرتأى منظموا هذه الورشة أن يكون المشاركين من الجهتين حتى تعم الفائدة ويتم نقل الخبرة ونقل تجارب الدول العربية فيمل بينها بما يخص هذا الموضوع . لذلك سيشارك في هذه الورشة حوالي 40 مشاركا يمثلون الأجهزة الإحصائية ووزاراة الزراعه .