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AITRS ينظم ورشة إقليمية حول المجلد الثاني "التوجيهات العملية" للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي

AITRS ينظم ورشة إقليمية حول المجلد الثاني "التوجيهات العملية" للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي
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