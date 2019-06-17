CNN: ترامب يناقش إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى الخليج

قالت شبكة سي أن أن الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يناقش مع فريقه للأمن القومي إرسال المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الناقلات.

تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان قرب سواحل إيران، الخميس الماضي، إلى هجوم، أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما، وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن السفينة التي شب فيها الحريق، تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية، فيما ذكرت رويترز أن ناقلة النفط الثانية "كاريدجس" كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية لسنغافورة محملة بشحنة ميثانول.

واتهمت واشنطن والرياض ولندن إيران بالوقوف وراء الهجوم.