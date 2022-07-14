CNN: رحلات جوية مباشرة بين "اسرائيل" والسعودية قريبا

أفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية، بأن السعودية ستسمح لجميع الرحلات الجوية من وإلى اسرائيل، باستخدام مجالها الجوي.

وقالت CNN ، إن الرياض ستسمح بالسفر المباشر للمسلمين في "اسرائيل" عبر رحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى السعودية، للمشاركة في مناسك الحج.

وأفادت المصادر للشبكة الأمريكية بأن الرياض تستعد للإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي، حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في رحلة رسمية تشمل رحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعلن الرياض "أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي والسماح للأقلية المسلمة في إسرائيل بالقيام برحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فريضة الحج".

وكانت السعودية رفضت التوقيع على اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها واشنطن في عام 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبدأت المملكة في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع الاتفاقات. لكن إسرائيل لم تحصل بعد على الإذن للرحلات الجوية من وإلى الهند وتايلاند والصين.

والجدير بالذكر أن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (عن حزب ميرتس) في حكومة التغيير الإسرائيلية، قد أعلن الأسبوع الفائت عن طرحه مسألة تمكين الحجاج المسلمين من الوصول إلى مكة بالطيران المباشر من "إسرائيل" ليتسنى لهم أداء فريضة الحج بيسر، في حين أنهم اليوم يضطرون للسفر إلى الأردن ومنه إلى السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن فريج قوله: "أتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي أستطيع فيه ركوب الطائرة من مطار بن غوريون حتى أقوم بواجباتي كمسلم في مكة". وأضاف "لقد طرحت الموضوع أمام السلطات السعودية وآمل أن يأتي هذا اليوم قريبًا".

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الإعلان يحمل في طياته تغييرًا جذريًا في موقف السعودية حيال تحالفات عرفتها المنطقة طويلاً. ,تطرق موقع "واينت" الاسرائيلي الى تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفتح سلسلة من خطوات التقارب الأولية بين إسرائيل والسعودية، وإنه على ما يبدو يوجد استعداد من جانب المملكة للسماح للرحلات الإسرائيلية التحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها الى الشرق الأدني، ومن الممكن أن يعربوا عن استعدادهم للسماح للمواطنين المسلمين من "إسرائيل" الوصول لأداء مناسك الحج من خلال رحلات مباشرة.