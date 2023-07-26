البوابة – هل تساءلت يوماً عن الكاتبات اللبنانيات الأكثر شهرة في العالم العربي، تعالوا معنا نستعرض معكم أبرز الكاتبات اللبنانيات المشهورات وأهم أعمالهن.

أبرز الكاتبات اللبنانيات المشهورات

ايتل عدنان (1925-2021) شاعرة وروائية وكاتبة مقالات ورسامة. ولدت في بيروت لأب تركي مسلم وأم مسيحية أرثوذكسية. غالبًا ما اهتمت أعمال عدنان بموضوعات المنفى والهوية والمكان. ألّفت أكثر من 30 كتابًا ، بما في ذلك روايات Sitt Marie Rose (1977) و The Arab Apocalypse (1989). حنان الشيخ (مواليد 1945) روائية وكاتبة قصة قصيرة وكاتبة مسرحية. وهي من أبرز الكاتبات العربيات. غالبًا ما تتعامل الشيخ مع موضوعات النوع الاجتماعي والجنس والسياسة. ألّفت أكثر من 20 كتابًا ، بما في ذلك روايات "قصة الزهراء" (1980) و "نساء الحرب الأهلية اللبنانية" (1982). إميلي نصرالله (مواليد 1931) روائية وكاتبة قصة قصيرة ومؤلفة كتب أطفال. هي من أشهر الكاتبات اللبنانيات. غالبًا ما تتعامل نصرالله مع مواضيع الأسرة والحب والخسارة. وهي معروفة بشكل خاص بتصويرها للمرأة في المجتمع اللبناني. وغالبًا ما تتحدى رواياتها الأدوار التقليدية للجنسين ، وقد تم الإشادة بها بسبب رؤاها النسوية.. ألفت أكثر من 30 كتابًا ، بما في ذلك روايات The Journey of Little Siddhartha (1973) و The House of Sin (1985). ولدت إميلي نصر الله (6 يوليو 1931 - 13 مارس 2018) في كفير بلبنان لعائلة مسيحية. تخرجت من كلية بيروت للبنات بدرجة جامعية في الفنون عام 1956. بعد ذلك بعامين حصلت على بكالوريوس في التربية والأدب من الجامعة الأمريكية في بيروت. بدأت نصرالله مسيرتها في الكتابة كصحافية تعمل في صحيفة الحياة اللبنانية. نشرت روايتها الأولى طيور سبتمبر عام 1962. وحققت الرواية نجاحًا فوريًا وحصدت عدة جوائز منها جائزة اتحاد الكتاب اللبنانيين. واصل نصرالله نشر أكثر من 30 رواية ومجموعة قصص قصيرة وكتب أطفال. تُرجمت أعمالها إلى العديد من اللغات ، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية. توفيت نصرالله في بيروت يوم 13 مارس 2018 عن عمر يناهز 86 عامًا. ونجاها زوجها فيليب نصر الله وأطفالهما الثلاثة. ثريا طليب (مواليد 1960) شاعرة وروائية وكاتبة قصة قصيرة. وهي عضوة في الحزب الشيوعي اللبناني. غالبًا ما تتعامل طليب مع مواضيع العدالة الاجتماعية والنسوية والقضية الفلسطينية. لها أكثر من 10 كتب ، بما في ذلك روايات ليلة المطر الأول (1990) و المرأة في النافذة (2000). جمانة حداد (مواليد 1976) كاتبة لبنانية شاعرة وروائية وصحفية. هي مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة جسد. غالبًا ما تتعامل حداد مع موضوعات الجنس والنوع والجسد. لها أكثر من 10 كتب ، بما في ذلك الروايات التي قتلت شهرزاد.



هذه مجرد مجموعة من الكاتبات اللبنانيات الموهوبات. ساعد عملهن في تشكيل المشهد الأدبي في لبنان والعالم العربي.

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