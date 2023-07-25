البوابة – تعد أبرز جوائز كتب وروايات الأطفال من أهم الجوائز الأدبية عالمياً حيث تحظى باهتمام كبير ويقوم العديد من الأدباء بالتخصص بشكل خاص بأدب الأطفال ورفده بأهم الكتب والروايات والقصص.

أبرز 8 جوائز شهيرة لكتب وروايات الأطفال

ميدالية نيوبيري (Newbery Medal) : تأسست عام 1922 ، وهي أرقى جائزة لأدب الأطفال في الولايات المتحدة. تُمنح سنويًا لمؤلف أكثر المساهمات تميزًا في الأدب الأمريكي للأطفال. ميدالية كالديكوت (Caldecott Medal) : تأسست في عام 1938 ، تُمنح ميدالية كالديكوت سنويًا لرسام أكثر الكتب المصورة تميزًا للأطفال. جائزة كوريت سكوت كينغ (Coretta Scott King Award): تأسست في عام 1969 ، تُمنح جائزة Coretta Scott King سنويًا لمؤلف ورسام أمريكي من أصل أفريقي عن الكتب المتميزة للأطفال والشباب التي تعزز العدالة الاجتماعية. جائزة روندولف كالديكوت الفخرية (Randolph Caldecott Honor): تُمنح جائزة راندولف لتكريم الرسوم التوضيحية في الكتب المصورة التي احتلت المركز الثاني في ميدالية كالديكوت. جائزة جون نيوبري الفخرية (John Newbery Honor): تمنح الجائزة لتكريم الكتب التي احتلت المركز الثاني في ميدالية نيوبري. جائزة جيزل (Geisel Award): تأسست في عام 2002 ، تُمنح جائزة جيزل سنويًا لمؤلف ورسام الكتاب الأمريكي الأكثر تميزًا للقراء المبتدئين. جائزة ثيودور سوس جيزل (Theodor Seuss Geisel Award): تُمنح جائزة ثيودور سوس جيزل لتكريم الرسوم التوضيحية في الكتب للقراء المبتدئين الذين احتلوا المركز الثاني في جائزة جيزل. جائزة ميشيل ال برنتز (Michael L. Printz Award): تأسست في عام 1996 ، تُمنح جائزة مايكل إل برينتز سنويًا لكتاب شبابي متميز يجسد التميز الأدبي في أدب الشباب.

هذه ليست سوى مجموعة قليلة من جوائز الكتب العديدة المرموقة المتوفرة لكتب الأطفال. يعد الفوز بإحدى هذه الجوائز شرفًا كبيرًا للمؤلف أو الرسام ، كما أنه يساعد في جذب انتباه جمهور أوسع لعملهم.



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