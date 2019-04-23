أبوظبي: توزيع جوائز البوكر العالمية للرواية العربية 2019

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر 2019، عن فوز رواية "بريد الليل" للروائية اللبنانية هدى بركات، بالجائزة الكبرى، والتى تقدر قيمتها بـ50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار لوصول الرواية ذاتها إلى القائمة القصيرة.

وجاء إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر 2019، فى حفل أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عشية انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019.

وشهد حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة عرض ستة أفلام قصيرة حول الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، وعقب عرض كل فيلم، تم تكريم الكاتبة أو الكاتب، إلا أن إدارة الجائزة أعلنت عقب عرض فيلم قصير عن رواية "النبيذة" عن تعذر حضور الكاتبة العراقية إنعام كجه جي.

وكانت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر 2019، قد تألفت من ست روايات، هم: رواية بريد الليل للكاتبة اللبنانية هدى بركات، صدرت عن دار الآداب، رواية شمس بيضاء باردة للكاتبة الأردنية كفى الزعبي، صدرت عن دار الآداب، رواية صيف مع العدو، للكاتبة السورية شهلا العجيلي، صدرت عن منشورات ضفاف، رواية الوصايا، للكاتب المصرى عادل عصمت، صدرت عن دار الكتب خان، رواية النبيذة، للكاتبة العراقية إنعام كجه جي، صدرت عن دار الجديد، رواية بأي ذنب رحلت؟، للكاتب المغربي محمد المعزوز، صدرت عن المركز الثقافي للكتاب.

يشار إلى أن القائمة القصيرة فى عام 2019 ضمت ثلاث كاتبات سبق لهن الوصول إليها، من بينهن إنعام كجه جي التى ترشحت للقائمة القصيرة عامى 2009 و2014 عن روايتى "الحفيدة الأمريكية" و"طشاري"، وشهلا العجيلي، التى وصلت إلى القائمة القصيرة عام 2016 عن رواية "سماء قريبة من بيتنا" وشاركت فى ورشة الجائزة للإبداع عام 2014، وهي أصغر كتاب القائمة القصيرة سنا، بينما وصلت هدى بركات إلى القائمة الطويلة عام 2013 عن رواية "ملكوت هذه الأرض".

كما جرى اختيار روايات القائمة القصيرة الـ6 من بين قائمة طويلة مكونة من 16 رواية صادرة باللغة العربية بين يونيو 2017 يوليو 2018. ويحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 50 ألف دولار إضافية لقيمة الوصول إلى القائمة القصيرة.

بينما تألفت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر 2019، من: شرف الدين ماجدولين (رئيس اللجنة)، أكاديمي وناقد مغربي مختص فى الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة؛ وفوزية أبو خالد، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية فى القضايا الاجتماعية والسياسية؛ وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة فى قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن؛ ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات؛ وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.



