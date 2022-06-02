أبوظبي للغة العربية يناقش قضايا الترجمة في باريس ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يوم غدٍ الجمعة، جلسة بعنوان «ترجمة» في «معهد العالم العربي» في باريس، إحدى المنظمات العالمية العريقة التي تكرس جهودها لدعم الثقافة العربية وربطها بالثقافات الإنسانية الأخرى.

أبوظبي للغة العربية يناقش قضايا الترجمة في باريس

تحديات ورهانات الترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية



ويهدف المركز من خلال هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على العديد من المحاور أبرزها تحديات ورهانات الترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية تاريخ ومستقبل اللغة العربية في فرنسا بوصفها اللغة الثانية الأكثر استخداماً في فرنسا، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المركز والمعهد بما يخدم ترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها لغة ثقافة وعلم وإبداع، ودورها في تحقيق الطموحات والأهداف الموضوعة.

ويعقد المركز في إطار المشاركة جلسة بعنوان «اللغة العربية في فرنسا: استخداماتها وتناقلها وانتشارها» يشارك فيها جاك لانغ، وزير التربية والثقافة الفرنسي الأسبق، رئيس معهد العالم العربي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

أما الجلسة الثانية تجليات «باريس في الأدب العربي الحديث»، فتتناول مكانة باريس وحضورها في الأدب العربي الحديث بوصفها بوابة للحداثة ويشارك في الجلسة كل من سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة.

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