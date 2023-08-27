البوابة - إذا كنت مهتماً بقراءة أحدث منشورات الكتب لهذا العام فمن المحتمل أن تعجبك هذه القائمة من الكتب التي صدرت حديثاً والتي تحمل مواضيع متنوعة وجذابة سوف تثري مكتبتك وتمنحك تجربة جديدة.

صدور كتاب "فتنة الهامش" للشاعر الكبير حلمي سالم

أحدث إصدارات الكتب والمقالات العالمية

" لا تسامحني " (Forgive Me Not) بقلم جنيفر بيكر: رواية عن امرأة تحاول تجاوز وفاة زوجها، لكن ماضيه يطاردها. "لسعة النحلة" (The Bee Sting) بقلم بول موراي: رواية تدور حول رجل يحاول التصالح مع وفاة زوجته والأسرار التي أخفتها عنه. "التجربة الإنجليزية" (The English Experience) بقلم ويليام بويد: رواية عن مجموعة من المغتربين البريطانيين الذين يعيشون في الهند في الستينيات. "زوجة الرئيس" (The President's Wife) بقلم كيت كوين: رواية عن السيدة الأولى للولايات المتحدة المتهمة بالقتل. "بنات أمريكا اللاتينية" (Daughters of Latin America) بقلم كريستينا هنريكيز: مختارات من القصص القصيرة لكاتبات أمريكا اللاتينية. "هيا بنا نذهب" (LET'S GO LET'S GO LET'S GO) قصص لريفكا جالشين: مجموعة قصص قصيرة لمؤلف رواية "حقائق غير معروفة". "الجلد الرقيق": (Thin Skin) مقالات لإليف شفق: مجموعة مقالات للروائية التركية البريطانية. "أخبرني ما أنا" (Tell Me What I Am) بقلم ميغان ميراندا: رواية عن امرأة تستيقظ مصابة بفقدان الذاكرة وعليها أن تجمع هويتها. "الجبل الميت": (Dead Mountain) القصة الحقيقية التي لا توصف لحادثة ممر دياتلوف بقلم دوني إيتشار: كتاب غير خيالي عن كارثة تسلق الجبال الغامضة في جبال الأورال في عام 1959.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من الكتب الرائعة التي تم نشرها مؤخرًا. يمكنك العثور على نسخ ورقية وإلكترونية لهذه الكتب على مواقع بيع الكتب الإلكترونية وفي المكتبات الكبرى. تذكر بأن القراءة غذاء للدماغ والروح لذلك حاول أن تمرن نفسك على قراءة كتاب واحد على الاقل كل شهر. أتمنى أن تجد شيئًا تستمتع بقراءته!

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