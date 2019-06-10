أحمد خالد توفيق... غوغل يحتفي بميلاد الأديب العرّاب

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يظهر الراحل في الصورة مصحوباً بمجموعة من أشهر شخصيات أعماله، من بينها «ما وراء الطبيعة» وبطلها «رفعت إسماعيل»
يحتفل «غوغل»، اليوم الإثنين بالذكرى السابعة والخمسين لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، المعروف بلقب «العراب». كما جرت العادة، نشر محرّك البحث الأشهر في العالم على صفحته الأولى صورة كاريكاتورية لتوفيق الذي كان من العرب القلائل الذين برعوا في مجال روايات الخيال العلمي وقصص الرعب. يظهر الراحل في الصورة مصحوباً بمجموعة من أشهر شخصيات أعماله، من بينها «ما وراء الطبيعة» وبطلها «رفعت إسماعيل»، بالإضافة إلى «فانتازيا» و«سافاري» و«يوتوبيا».
تأتي خطوة «غوغل» أيّام من إعلان «نتفليكس» عن نيّتها تحويل «ما وراء الطبيعة» إلى مسلسل يحمل توقيع عمرو سلامة ومحمد حفظي، ليكون ثالت الإنتاجات العربية في رصيد الشبكة الأميركية الرائدة في مجال الـ «ستريمينغ».
تجدر الإشارة إلى أنّ أحمد خالد توفيق توفي في الثاني من نيسان (أبريل) عام 2018 بعد تعرّضه لأزمة صحية، إذ أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد ساعات عدّة من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.
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Via SyndiGate.info
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