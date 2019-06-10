أحمد خالد توفيق... غوغل يحتفي بميلاد الأديب العرّاب

تأتي خطوة «غوغل» أيّام من إعلان «نتفليكس» عن نيّتها تحويل «ما وراء الطبيعة» إلى مسلسل يحمل توقيع عمرو سلامة ومحمد حفظي، ليكون ثالت الإنتاجات العربية في رصيد الشبكة الأميركية الرائدة في مجال الـ «ستريمينغ».

تجدر الإشارة إلى أنّ أحمد خالد توفيق توفي في الثاني من نيسان (أبريل) عام 2018 بعد تعرّضه لأزمة صحية، إذ أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد ساعات عدّة من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.

للمزيد من أدب وثقافة: