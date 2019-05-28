ردود فعل متضاربة بعد إعلان نتفلكس عن تحويلها سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى مسلسل تلفزيوني!

منشور 28 أيّار / مايو 2019 - 08:48
نتفليكس العالمية
نتفليكس العالمية

أثار إعلان شركة نتفليكس العالمية عن تحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، حماس الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عامل، وكشفت الشركة بحسب بيان لها ان العمل سيكون من انتاج محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة.

وبذلك يكون هذا المسلسل هو الثالث ضمن مسلسلات نتفليكس الأصلية في منقطة الشرق الأوسط وأول عمل مصري مُقتبس من رواية شهيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، وفي الوقت الذي أبدا عدد كبير منهم حماسته منتظرين عرض العمل على أحر من الجمر، عبر عدد آخر عن تخوفهم من ان يفقد العمل رونقه وجماله بعد تحويله إلى مسلسل تلفزيوني، خصوصًا ان الكاتب اعتمد على كلمات ووصف كثير في الرواية.

وتدور القصة حول ذكريات طبيب أمراض دم مصري متقاعد يُدعى رفعت إسماعيل فيما يخلص الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته أو من الحكايات االتي سمعها من أشخاص مختلفين.

يُشار إلى ان الكاتب أحمد توفيق من مواليد 1962، وفارق الحياة في العام الماضي 2018، وشكلت وفاته صدمة كبيرة لجمهوره في مصر.

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كلمات دالة:نتفليكسما وراء الطبيعةأحمد خالد توفيقروايات

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