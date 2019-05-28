ردود فعل متضاربة بعد إعلان نتفلكس عن تحويلها سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى مسلسل تلفزيوني!

أثار إعلان شركة نتفليكس العالمية عن تحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، حماس الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عامل، وكشفت الشركة بحسب بيان لها ان العمل سيكون من انتاج محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة.

وبذلك يكون هذا المسلسل هو الثالث ضمن مسلسلات نتفليكس الأصلية في منقطة الشرق الأوسط وأول عمل مصري مُقتبس من رواية شهيرة.

نيتفليكس هتعمل مسلسل تقريبا من سلسلة "ما وراء الطبيعه" بتاعة دكتور أحمد خالد توفيق -الله يرحمه-

المخرج هيكون عمرو سلامه

ف التويت دي الراجل خايف أنه يجيب شلته المعتاده شيرين رضا وأحمد مالك والناس اللي بيحطهم في أي عمل دول — أحمد حسن (@Ghalyyy) May 28, 2019

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، وفي الوقت الذي أبدا عدد كبير منهم حماسته منتظرين عرض العمل على أحر من الجمر، عبر عدد آخر عن تخوفهم من ان يفقد العمل رونقه وجماله بعد تحويله إلى مسلسل تلفزيوني، خصوصًا ان الكاتب اعتمد على كلمات ووصف كثير في الرواية.

وتدور القصة حول ذكريات طبيب أمراض دم مصري متقاعد يُدعى رفعت إسماعيل فيما يخلص الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته أو من الحكايات االتي سمعها من أشخاص مختلفين.

ما وراء الطبيعه هتتعمل مسلسل نيتفكلس و انا حالياً سعيده beyong my age criteria تقريباً — Athena. (@Hya_elsaey) May 28, 2019

يُشار إلى ان الكاتب أحمد توفيق من مواليد 1962، وفارق الحياة في العام الماضي 2018، وشكلت وفاته صدمة كبيرة لجمهوره في مصر.

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