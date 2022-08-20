أغسطس هو شهر المرأة في الترجمة حركة النساء في الترجمة (WIT) هي جهد عالمي يتمحور حول فكرة أن النساء اللاتي يكتبن بلغات أخرى غير الإنجليزية يستحقن القراءة والتقدير على نطاق واسع. انطلق برنامج WIT في أواخر عام 2013 من خلال سلسلة من الملاحظات المستقلة حول ندرة الكاتبات في الترجمة ، من قبل المترجم أليسون أندرسون ولاحقًا من قبل المدونة ميتال رادزينسكي.

أغسطس هو شهر المرأة في الترجمة

جائزة وارويك للمرأة في الترجمة

مع نمو الحركة ، انضم عدد متزايد من الأصوات الأدبية - الهواة والأكاديميين والصناعة - معًا لفهم مصدر الخلل في النشر ، وكذلك إيجاد الحلول وتعزيز الكتاب الحاليين. مارغريت كارسون ، تشاد بوست ، ألتا ل.برايس ، هيلين فاسالو ، شانتال رايت ، وعدد لا يحصى من الآخرين ، كانوا أصواتًا محورية في تنسيق الإحصائيات ، ورفع مستوى الكاتبات في الترجمة ، وتنظيم المؤتمرات الأكاديمية ، وتأسيس جائزة وارويك للمرأة في الترجمة.

أغسطس هو شهر المرأة في الترجمة

مشروع المرأة في الترجمة

هو مشروع عالمي ، متعدد الجوانب ، ومبني حول فكرة أن جميع النساء تستحق أن تُسمع أصواتهن. يلتزم هذا المشروع بإعطاء مساحة للنساء من جميع البلدان، وجميع اللغات ، وجميع الأديان ، وجميع الأعراق ، وجميع الثقافات ، وجميع الجنسيات ، وجميع الهويات الجنسية المهمشة ، وجميع القدرات ، وجميع الأجساد ، وجميع الطبقات ، وجميع الأعمار. نظرًا للتفاوت المذهل بين الجنسين في أدب اللغة غير الإنجليزية ، سيركز هذا المشروع على جميع المؤلفات التي كتبتها النساء بأي لغة أخرى غير الإنجليزية ، بغض النظر عن اللغة التي تُقرأ بها أو تُناقش بها. يجب ألا يميز هذا المشروع على أساس النوع الأدبي أو التسمية، ويسعى بدلاً من ذلك إلى فتح أكبر عدد ممكن من البوابات لجميع القراء.

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