أمينة سيفجي أوزدامار تفوز بجائزة "جيورج بوشنر" مُنحت الكاتبة الألمانية-التركية أمينة سيفجي أوزدامار جائزة "جيورج بوشنر" الأدبية المرموقة في ألمانيا لعام 2022.

أمينة سيفجي أوزدامار تفوز بجائزة "جيورج بوشنر"

احتفالية خاصة

وأعلنت الأكاديمية الألمانية للغة والشعر في دارمشتات يوم الثلاثاء أنه سيُجرى تسليم الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، خلال احتفالية في 5 نوفمبر المقبل.

أمينة سيفجي أوزدامار تفوز بجائزة "جيورج بوشنر"

عن الجائزة

وتعد جائزة "جيورج بوشنر" إحدى أهم الجوائز الأدبية في الدول الناطقة باللغة الألمانية. وأوزدامار هي المرأة الثانية عشرة التي تحصل على الجائزة.

وقالت لجنة التحكيم في تبريرها: "مع أمينة سيفجي أوزدامار تكرم الأكاديمية الألمانية للغة والشعر كاتبة بارزة تدين لها اللغة الألمانية وآدابها بآفاق وموضوعات جديدة وصوت شديد الشاعرية".

وأضافت اللجنة أن الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية، التي ولدت في تركيا في 10 أغسطس عام 1946، تعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود على إثراء المشهد الأدبي باللغة الألمانية عبر رواياتها وقصصها القصيرة ومسرحياتها.

وتمنح الأكاديمية الجائزة منذ عام 1951 للكتاب الذين يكتبون باللغة الألمانية. ووفقا للائحة الأكاديمية، تذهب الجائزة للكتاب الذين "تميزوا بطريقة خاصة من خلال أعمالهم وإبداعاتهم وقدموا مساهمة كبيرة في تشكيل الحياة الثقافية الألمانية المعاصرة".

وتمّول الجائزة من الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومة ولاية هيسن ومدينة دارمشتات.

وسميت الجائزة على اسم الكاتب المسرحي والثوري جيورج بوشنر، الذي ولد عام 1813 في دوقية هيسن وتوفى عام 1837 في زيورخ.

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