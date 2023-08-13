البوابة - تشتهر أيرلندا بالطبيعة الخلابة والأدباء الرائعون تعالوا نتعرف على أفضل المؤلفين الأيرلنديين على مر العصور الذي اثروا المكتبة العالمية بأهم الكتب والروايات التي تعتبر من كلاسيكيات الأدب العالمي.

أفضل المؤلفين الأيرلنديين على مر العصور

جيمس جويس: يعتبر جويس أحد أهم المؤلفين الأيرلنديين وأكثرهم تأثيراً في القرن العشرين. تشتهر أعماله ، مثل Ulysses و Finnegans Wake ، بأسلوبها التجريبي والاستخدام المعقد للغة. أوسكار وايلد: كان وايلد كاتبًا مسرحيًا وروائيًا وشاعرًا اشتهر بذكائه وهجائه. تعتبر أعماله ، مثل The Importance of Being Earnest and The Picture of Dorian Gray ، من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي. جورج برنارد شو: كان شو كاتبًا مسرحيًا وناقدًا ومعلقًا اجتماعيًا. اشتهر بمسرحياته ، مثل Pygmalion و Saint Joan ، المعروفين بذكائهم وتعليقاتهم الاجتماعية. صموئيل بيكيت: كان بيكيت كاتبًا مسرحيًا وروائيًا وشاعرًا. اشتهر بمسرحياته العبثية ، مثل Waiting for Godot و Endgame ، والتي تستكشف موضوعات اللامعنى والاغتراب. برام ستوكر: كان ستوكر روائيًا اشتهر برواية الرعب القوطية "دراكولا". تم اقتباس أعماله في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. جوناثان سويفت: كان سويفت كاتبًا ساخرًا وكاتبًا وشاعرًا. اشتهر بروايته رحلات جاليفر ، وهي قصة رمزية ساخرة للمجتمع الإنجليزي في القرن الثامن عشر. ويليام بتلر ييتس: كان ييتس شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا وحائزًا على جائزة نوبل. يعتبر من أهم الشخصيات في شعر القرن العشرين. تشتهر أعماله، مثل The Second Coming and Sailing to Byzantium ، بجمالها واستكشافها للأساطير والتاريخ الأيرلندي.

هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من العديد من المؤلفين الأيرلنديين العظماء الذين قدموا مساهمات كبيرة في الأدب.



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