البوابة – هل أنت من عشاق كتب الرعب ؟ لما لا تجرب قراءة هذه المجموعة المميزة من كتب الرعب العالمية التي قمنا بتجميعها لك . تعتبر هذه الكتب كلاسيكية لذلك قد تجد منها عدة نسخ مختصرة.





أفضل كتب الرعب الكلاسيكية العالمية

رواية دراكولا للكاتب برام ستوكر ، ونُشرت عام 1897: وتعتبر واحدة من أكثر أعمال الخيال التي تحدثت عن مصاصي الدماء.من روايات الرعب التي تم تكييفها في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى. إنها قصة تشويق وإرهاب ومعركة بين الخير والشر. تحكي الرواية قصة جوناثان هاركر ، المحامي الإنجليزي الشاب الذي يسافر إلى ترانسيلفانيا للقاء الكونت دراكولا ، وهو عميل ثري يتطلع إلى شراء عقار في لندن. سرعان ما يدرك هاركر أن دراكولا مصاص دماء وأنه في خطر. تمكن من الهروب من قلعة دراكولا والعودة إلى لندن ، لكن دراكولا يتبعه ويبدأ في الاعتداء على مجموعة من الناس ، بما في ذلك صديقة هاركر الدكتور سيوارد ، وخطيبته مينا موراي ، وصديقتها لوسي ويستنرا ، الذين يتحدون معًا لمحاربة دراكولا ومنعه من نشر لعنته. حيث قاموا بتتبع دراكولا إلى قلعته في ترانسيلفانيا وهزيمته في النهاية. رواية "The Haunting of Hill House" للكاتب شيرلي جاكسون (1959): تحكي رواية الرعب النفسي هذه قصة مجموعة من الأشخاص تمت دعوتهم للبقاء في منزل مسكون. رواية " The Shining" 1977 للكاتب ستيفن كينغ: تحكي هذه الرواية قصة عائلة تذهب في إجازة إلى فندق منعزل ، لتجد أنها تطاردها أشباح ضيوفها السابقين. رواية " Pet Sematary" 1983 للكاتب ستيفن كينغ: تحكي هذه الرواية قصة عائلة تنتقل إلى منزل جديد به مقبرة للحيوانات الأليفة في الغابة. عندما تُقتل قطتهم ، يدفنها الأب في المقبرة وتعود للحياة، لكن ليس كما هو. رواية "طارد الأرواح الشريرة" للكاتب ويليام بيتر بلاتي (1971): تحكي هذه الرواية قصة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا يمتلكها شيطان. رواية " The Silence of the Lambs " للكاتب توماس هاريس (1988): تحكي هذه الرواية قصة عميل شاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي مكلف بمقابلة قاتل متسلسل آكلي لحوم البشر من أجل القبض على قاتل آخر. رواية "صندوق على شكل قلب" للكاتبة جو هيل (2007): تحكي هذه الرواية قصة رجل يشتري صندوقًا عتيقًا غامضًا تبين أنه مسكون. رواية " The Troop " (2014) للكاتب نيك كتر: تحكي هذه الرواية قصة مجموعة من الكشافة الذين تعرضوا لهجوم من قبل الحشرات الآكلة للحوم أثناء رحلة تخييم. رواية " The Woman in Black" للكاتبة سوزان هيل (1983): تحكي هذه الرواية قصة محامية تم تعيينها للتحقيق في وفاة امرأة شابة في قرية صغيرة. سرعان ما يكتشف أن شبح المرأة يطارد القرية.

هذه ليست الا مجموعة قليلة من العديد من كتب الرعب العظيمة الموجودة هناك. إذا كنت تبحث عن روايات رعب جيد ، فإنني أوصي بقراءة أحد هذه الكتب.

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