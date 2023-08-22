البوابة - جوان كولينز ممثلة وكاتبة عمود إنجليزية. اشتهرت بدورها باسم Alexis Colby في المسلسل التلفزيوني داينستي Dynasty. ولدت كولينز في لندن عام 1933. بدأت حياتها المهنية في التمثيل في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، وظهرت في أكثر من 60 فيلمًا وبرنامجًا تلفزيونيًا. فازت بجائزة جولدن جلوب عن دورها في فيلم Dynasty ، كما تم ترشيحها لجائزتي Primetime Emmy Awards.

كولينز هو أيضا مؤلف ناجح. كتبت العديد من الروايات ، بما في ذلك أكثرها مبيعًا في الماضي الناقص: سيرة ذاتية. كما قامت بتأليف كتاب طبخ وكتاب نصائح للنساء.

كولينز هي سيدة قائدة وسام الإمبراطورية البريطانية (DBE) ، وحصلت على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود. وهي فاعلة خير نشطة ، وقد دعمت العديد من المؤسسات الخيرية ، بما في ذلك مؤسسة Elton John AIDS Foundation و Variety Club في بريطانيا العظمى.

لا تزال كولينز نشطة في التسعينيات من عمرها ، وتستمر في التمثيل والكتابة. إنها رمز حقيقي للسينما والتلفزيون البريطاني.

ألفت جوان كولينز العديد من الكتب ، بما في ذلك القصص الخيالية والواقعية والسير الذاتية. فيما يلي بعض من أفضل كتبها:

أفضل كتب الممثلة والكاتبة جوان كولينز



(Past Imperfect): سيرة ذاتية (1978): هذه هي أول سيرة ذاتية لكولينز، وتغطي طفولتها ، ومسيرتها المهنية المبكرة ، وصعودها إلى الشهرة.

(Second Act) (2009): هذه هي السيرة الذاتية الثانية لكولينز ، وهي تغطي حياتها بعد Dynasty ، بما في ذلك زواجها الثاني ، ومعركتها مع السرطان، واستمرار نجاحها كممثلة ومؤلفة.

(Star Quality) (2012) : هذه رواية عن ممثلة شابة تكافح من أجل تحقيقها في هوليوود.

(Love & Desire & Hate) الحب والرغبة والكراهية (2015): هذه رواية عن شقيقتين متنافستين في الحب والحياة.

(Infamous) سيئة السمعة (2017): هذه رواية عن مجموعة من الأصدقاء الذين انجذبوا إلى شبكة من الخداع والقتل.

هذه ليست سوى مجموعة من أفضل كتب جوان كولينز. كما كتبت عدة روايات أخرى ، بالإضافة إلى كتاب طبخ وكتاب نصائح للنساء. إذا كنت من محبي جون كولينز أو المسلسلات الطويلة، فأنت بالتأكيد تريد الاطلاع على كتبها. جميعهم مسلية ومكتوبة جيدًا ، وتقدم لمحة عن حياة واحدة من أكثر ممثلات هوليود شهرة.



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