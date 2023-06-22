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أفضل 4 كتب رومانسية لمؤلفين عرب

"خريطة الحب" لأهداف سويف



هذه قصة حب كلاسيكية متعددة الثقافات تمتد لما يقرب من قرن من الزمان. إنه يتبع الحياة المتشابكة لاثنين من الأزواج ، أحدهما في الوقت الحاضر والآخر في أوائل القرن العشرين. تدور أحداث الرواية على خطين زمنيين متوازيين، لتمزج من جديد بين الماضي والحاضر. فهي رواية متعددة الأجيال تشمل سيرة أسرة مصرية كاملة وهي أسرة الغمراوي الذي ينحدر من نسلها الشاعر الشهير البارودي، تزوج أحد أفرادها وهو شريف ابن البارودي من مواطنة إنجليزية وهي "آنا ونتربورن" التي تدور حولها أحداث القصة كلها.



"عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني



هذه رواية مترامية الأطراف تدور أحداثها في القاهرة وتحكي قصة مجموعة من الشخصيات المترابطة من طبقات اجتماعية مختلفة. إنه يحتوي على قصة حب معقدة ودقيقة بين رجل مسلم وامرأة مسيحية. في روايته "عمارة يعقوبيان" قدم علاء الدين الأسواني عملاً محكماً ودقيقاً، وجميلاً إلى حد كبير. وبداية فإن الروائي يكشف عن حس شعبي ينقه من روايات المثقفين التي تتخذ بطلها الرئيس من مثقفي شرائح الطبقة الوسطى وتجعل من عذابه وتردده موضوعها الأول، فالبطل الأول هو اللوحة العامة للظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي مرت بها مصر في العقد الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عشية وخلال حرب الخليج الثانية. وتصبح عمارة يعقوبيان التي بنيت عام 1934، مرآة، تتداخل وتتشابك على سطحها، إنسانياً وفكرياً، صور وبشر وعلاقات تسطع بالصلة االوثيقة بين قاع المجتمع وقمته.



"أحببتها فوق العادة" تأليف عيسى الخالدي



رواية رومانسية تتحدث عن شاب سوري يعيش في المملكة الأردنية الهاشمية وتلقى منحة دراسية وعاد الى الجامعة بعد انقطاع عنها لمده ست سنوات كيف وزع طاقته وجهوده بين العمل والمنزل والدراسة وكيف تعرض لمحاولات من البعض بالقضاء على بعض من احلامه وعن قصته مع فتاه احبها وماذا تحمل من اجل الحصول عليها والبقاء بجانبها في جميع الحالات ويتحدث عن بعض المشاكل الاجتماعيه التي يعيشها مجتمعنا المحلي واستغلال من يحبنا والذريعة هي الحاجه.



"حبيبتي بكماء" لمحمد سالم



تدور أحداث الرواية حول قصة حب الشاب السعودي (هتان) وابنة عمه البكماء (حنين). اللذان يتبادلان الرسائل والمحادثات الخفية عن المجتمع و الأسرة حتى يصل الحب بهتان لأن يحادث والدته ليتزوج من حبيبته، فتقابل والدته طلبه بالرفض التام. رفض أمه أدّى به لأن يبعد نفسه عن حبيبته لشعوره بالتقصير وعدم رغبته بتوريطها أكثر معه بقصة حكم المجتمع عليها بالفشل المسبق لأنه “الرجل الكامل “. ولعدم قدرته على الوفاء بوعده لها بالزواج تورّط بقصة حب عابرة مع أخرى.

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