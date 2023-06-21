البوابة - جائزة مايلز فرانكلين هي واحدة من أفضل الجوائز الأدبية في أستراليا. بدأت في عام 1957 ، تُمنح الجائزة سنويًا لرواية "من أعلى الجدارة الأدبية التي تقدم الحياة الأسترالية في أي من مراحلها".

تم الإعلان عن قائمة مختصرة من ستة كتب في 19 يونيو 2023. ومن المثير للاهتمام ، أن خمسة من الكتب الستة المختصرة هذا العام كتبها روائيون مبتدئون. سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة 60.000 دولار في 25 يوليو ؛ في غضون ذلك ، سيحصل كل مؤلف مختار على 5000 دولار.

الإعلان عن القائمة المختصرة لجائزة مايلز فرانكلين 2023

القائمة الكاملة للقائمة المختصرة لجائزة مايلز فرانكلين 2023:

"مملكة يائسة" لكجشاك أكيك

يروي Hopeless Kingdom ، المستوحى من هجرتها الخاصة من إفريقيا إلى أستراليا ، قصة فتاة صغيرة ووالدتها أثناء انتقالهما من بلد إلى آخر حتى وصولهما أخيرًا إلى جيلونج. هذه قصة عن صغر سن الرشد ، العثور على نفسك وتقبلها. حصل الكتاب أيضًا على جائزة دوروثي هيويت في عام 2020.



"ليمبرلوست" لروبي أرنوت

تم ترشيح روبي أرنوت سابقًا لجائزة مايلز فرانكلين في عام 2020 عن كتابه The Rain Heron هذا العام ، تم ترشيحه لـ "Limberlost" ، التي تتبع صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا في منتصف القرن في تسمانيا في الصيف. هذا "قصة حول تكلفة الأحلام والحرب والعنف البشري على العالم الطبيعي" ، كما يقول غلاف الكتاب.



"برد كافٍ للثلج" بقلم جيسيكا أو

هذه الرواية هي قصة أم وابنتها تزوران اليابان لفترة وجيزة. أثناء الرحلة ، تحاول الابنة التواصل مع والدتها ، لأنهما يشتركان في معادلة هشة للغاية. حاز الكتاب على الجائزة الفيكتورية للأدب والجوائز الأدبية لرئيس الوزراء الفيكتوري في فئة الروايات.



"وقت الشاي في حدائق سينامون" للفنان شانكاري تشاندران

تتبع هذه القصة مجموعة من الأستراليين المسنين الذين يعيشون في دار لرعاية المسنين. تتعامل القصة مع صدمات الماضي وكذلك حول الحرب الأهلية السريلانكية. "تشاي تايم في سينامون جاردنز" يدور حول الأسرة والذاكرة والمجتمع والعرق ، ولكنه في النهاية رسالة حب لرواية القصص وكيف تشكل قصصنا هويتنا ، كما يقرأ دعاية الكتاب.



"العشاق" يمنى كساب

هذه قصة زوجين يواجهان تحديا من قبل المجتمع لاختلافاتهما الثقافية والطبقية. العشاق هي الرواية الثالثة للكاتبة يمنى كساب.



"إريس" بقلم فيونا كيلي ماكجريجور

فيونا كيلي مكجريجور "Iris" هو رواية تاريخية تدور أحداثها في سيدني في ثلاثينيات القرن الماضي. إنه يتبع قصة إيريس ويبر ، التي كانت مجرمة صغيرة.



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