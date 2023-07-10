البوابة - إذا كنت شغوفاً بقراءة كتب أدبية جديدة فهذه المجموعة المميزة من الكتب والروايات لمؤلفين عرب سوف تعجبك فهي مليئة بالشغف والأحداث وقصص الحرب والسلام والحب والذكريات، اخترناها لكم من قوائم غودريدز 5 كتب مشوقة، نتمنى لكم قراءة ممتعة.

أفضل 5 كتب حائزة على تصنيف متميز من غودريدز

كيوم مشمس على دكة الاحتياط للكاتب مازن معروف

كتاب واحد تجتمع فيه ذاكرة الحرب مع حاضرها ومستقبلها، أما أبطال القصص فمن الطفولة لكنهم يفكّرون كالكبار. يمكن قراءة كلّ قصّة من المجموعة لوحدها، ويمكن قراءة المجموعة كما لو أنّها قصّة واحدة ومتسلسلة. لا فرق، إذ تتوالى الأحداث بسرعة وتنتقل بسلاسة بين الفصول، ويبقى الخيال ركيزتها الأساسية. هكذا، سنقرأ عن أولاد يحملون أسماءً أخذوها من الشوارع التي نشأوا فيها، ويستعرضون يومياتهم بعد نهاية القتال الأهلي في بيروت، فيكتشفون الملاكمة والدراجات الهوائية والرصاص وغرفة الكراكيب. يوميات تعبّر عن مزيج فريد من الأحلام، الخوف، وانتظار حدوث شيء ما.

مازن معروف

شاعر وصحافي فلسطيني آيسلندي مواليد بيروت ١٩٧٨. حائز على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة اللبنانية. كتب في النقد الأدبي والمسرحي والبحث للعديد من الصحف والمجلات في العالم العربي والأوروبي. ترجم رواية «يدا أبي» للكتاب الأميركي مايرون أولبرغ (دار الكلمة). مؤلفاته: الكاميرا لا تلتقط العصافير، ط ١، دار الأنوار، ٢٠٠٤، ط ٢، دار الجمل ٢٠١١. كأن حزننا خبز، دار الفارابي ٢٠٠٠. ترجمت بعض قصائده إلى الفرنسية والإنكليزية والسويدية ونشرت في دوريات شعرية أوروبية.



أيام الشمس المشرقة للكاتبة ميرال الطحاوي



"أيام الشمس المشرقة" تجسيد لسؤال الإنسان المعاصر حول الهوية الشخصية، ونموذج مثالي لتيهة الهجرة، لكنها، قبل كل شيء، رؤية الغريب التي تتمتع بالتمرد على الواقع الجديد، مع ذلك يخلق أسلوبًا للتكيف مع قسوته. تتحدث الرواية عن صعوبات حياة المهاجرين واللاجئين في البلدان الجديدة التي ذهبوا إليها، والتي ظنّوها فضاءً لتحقُّق أحلامهم، ليفاجأوا أنها مقبرةٌ لهذا الأحلام، حيث يتمُّ استغلال هؤلاء في أعمالٍ شاقة بسبب وضعهم غير الشرعي، كما يحدث لعدد من النساء في بلدةٍ جبليةٍ تقع على الشاطئ الغربي للولايات المتحدة، وهي بلدة شبه مهجورة، كانت في السابق مدينةً لعمال المناجم.

الرواية ترصد هذا العالم من خلال عدد من الشخصيات نعم الخباز عاملة تنظيف البيوت ميمي دونج الشابة الأفريقية التي تم استقدامها مع غيرها من الأطفال عبر الكنيسة، فاطيما وكريستال وغيرهن من الشخصيات، ضحايا الحروب والمجاعات، المتسللين، الخادمات والمربيات، الرجال أيضا الصعاليك والطامحين والهاربين من جحيم الماضي..

ميرال الطحاوي

كاتبة روائية وأكاديمية مصرية، تعمل أستاذًا للأدب العربي بكلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة آريزونا الأمريكية، ومن أشهر رواياتها: "الخباء"، "الباذنجانة الزرقاء" التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة 2002، "نقرات الظباء"، "بروكلين هايتس" التي ترشَّحتْ للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية سنة 2011، كما حازت على جائزة نجيب محفوظ سنة 2011 التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تُرجمتْ رواياتها إلى أكثر من عشرين لغة أجنبية حول العالم، ولها مجموعة قصصية عنوانها "ريم البرابري المستحيلة".

دَرَّسَتْ في جامعات فرجينيا ونورث كارولينا وكلية دار العلوم بجامعة الفيوم.

ومن أعمالها الأكاديمية: "مُحرَّمات قبلية: المقدس وتخيلاته في المجتمع الرعوي روائيا" صدر عن المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، 2008. "امرأة الأرق: دراسة في كتابة المرأة"، صدر عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2011. "الأنثى المقدسة.. أساطير المرأة في الصحراء"، صدر عن دار بتانة، سنة 2019. "بنت شيخ العُربان"، صدر عن دار العين، سنة 2020، "بعيدة برقة على المرسال.. أشعار الـحُب عند نساء البدو"، صدر عن دار المحروسة

ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة زايد عد مرات وترجمت أعمالها لعدد من اللغات الأوروبية. ولدت بمحافظة الشرقية - وهي ابنة لقبيلة "الطحاوية" ثم حصلت على ليسانس الآداب. ثم واصلت دراستها الأكاديمية الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة حيث تقلدت منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة اريزونا الامريكية.

حجر السعادة للكاتب أزهر جرجيس





في هذه الرواية يستدرجنا أزهر جرجيس لتعقب حياة مصور فوتوغرافي مغمور، حلمه العيش بسلام والموت بلا ضجيج. كمال، المصور الذي يحمل كاميرته ويجوب الأسواق والأزقة العتيقة مؤرخًا حياة الناس والمدينة، يجد نفسه ذات يوم متورطًا مع عصابة مسلحة، الأمر الذي يثير في قلبه الفزع ويقلب حياته رأسًا على عقب.

تسير الأحداث وتتصاعد بطريقة دراماتيكية ويحضر السلاح الكاتم محاولًا، كما هو شأنه، وضع نهاية منطقية لرحلة المغلوب على أمرهم.

إنها رحلة العذابات والسعادات التي تبدأ بالعثور على حجر صغير بين الحشائش في بستان الجن بالموصل، ثم الوقوف عند جسر الشهداء ببغداد حيث ذبول وجه دجلة وذكرى الغرق. رواية آسرة تفتق جرح الذكريات وتخيط بالتهكم مرارة الأسى، وفق جماليات منضبطة تنأى عن الإسفاف والحشو الزائد.



تغريبة القافر للكاتب زهران القاسمي





فقد إحساسه بالأشياء من حوله، تحول فجأة إلى إعصار هادر من الغضب، رفع مطرقته وهوى بها على الصخرة، وعاود ذلك مراراً وتكراراً حتى ارتج المكان، وبدأ الغبار يتصاعد من الحجارة المتساقطة.

تتالت الضربات، وتحول جسده كله إلى يدين لا هم لها إلا ضرب ذلك الجبل الجاثم أمامه كأنه يضرب كل ما عاشه مُذ كان طفلًا، يهوي بالمطرقة على سجنه، على غيابه، على اليأس من مغادرته تلك العتمة، على شوقه الجارف إلى زوجته، على الهدير الذي يصم أذنيه ويمنعه من سماع أي شيء سواه، على العزلة التي تمتد وتمتد، وعلى الفكرة التي لا يرغب في مواجهتها… لم يكن يعلم أن جسد الصخرة يتداعى أمامه، كان غائباً في غضبه، متحداً مع مطرقته في هدم كل الجدران التي واجهته، وهو الوحيد، الغائب، السجين، الموجوع، الجائع، العطش…

باقي الوشم للكاتب عبدالله الحسيني



مثل نبيٍّ يكذّبه قومه، كانت جدتي حمضة السَّحّاب.

في واحدٍ من تلك البيوت المتشابهة، اللصيقة ببعضها، ثمّة بيت، منذ ابتنته الحكومة في أواخر السبعينيات، بقيَ على حاله، حتى وطلائه الأصفر قد تقشّر، وبابه الحديدي كثٌرت حفره، وصناديق الجرائد، التي ما عاد أغلبها يصدر، مثبتةٌ على جداره. وكان المارة بالقرب، في ليالي الصيف الحارة حتى، يلحظون خيط نارٍ ينبثق من فضاء حوشه، ويشمّون رائحة تُشبه الحريق إلا قليلًا، لكن أحدًا منهم لا يتوجّس خطرًا، إذ الجميع يعرف أنه بيت خليف عجيل، أبي، الذي يرعى أمه العجوز؛ حمضة السَّحّاب؛ تلك التي تتحرّى قدوم الربيع منذ أكثر من سبعين عامًا.

في كل صبح، وكمن تمارس طقسًا يوميًا، تطل من باب البيت. تشخص ببصرها نحو السماء. يداها تعبثان بخيوط الشّال؛ إذ في الأيام التي تصل درجة الحرارة، بالنسبة إلينا، إلى الخمسين مئوية، كانت تحيط كتفيها به. وحين تصل إلى ما دون العشرة، والصفر أحيانًا، فيتضاعف البرد في جسدها، تتدثر بمعطفٍ صوفي يصل إلى حد فخذيها. تقطع خطوات عدة في الحوش، لتتعرف إلى كنه الجو. وحين لا يهب عليها نسيمٌ رقيق، ولا تلفحها حرارة، وهو ما يحدث دائمًا، تلتفت إلينا متسائلة:

"هوَّ الرّبيع إيا لو بعد؟"

عبدالله الحسيني

صدر له: ١. لو تغمض عينيك ٢٠١٧ (فازت بجائزة ليلى العثمان للإبداع في القصة والرواية عام ٢٠١٨). ٢. باقي الوشم ٢٠٢٢ - عن منشورات تكوين.



اقرأ أيضاُ:

حفل توقيع رواية " خزامى " ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي