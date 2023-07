البوابة - تربية الأطفال ليست بالمهمة السهلة، فهناك الكثير من التحديثات التي طرأت على أساليب التربية وأهمها الاستماع إلى الطفل والاهتمام بحالته النفسية كما الجسدية، ومساعدته على تعلم الانضباط والقواعد السلوكية العامة بسلاسة دون تخويف أو عقاب. تعالوا نتعرف على أبرز الكتب التي تحدثت عن هذه الأساليب في هذا المقال.

أفضل 5 كتب عن تربية الأطفال جسدياً ونفسياً

الطفل ذو الدماغ الكامل لدانييل جي سيجل وتينا باين برايسون: (The Whole-Brain Child)

يقدم هذا الكتاب نظرة عامة شاملة عن نمو الطفل ، مع التركيز على أهمية التنظيم العاطفي والتعلق.



انضباط من دون دراما من تأليف دانيال جي سيجل وتين

ا باين برايسون: (No-Drama Discipline)

هذا الكتاب هو دليل عملي لاستخدام مبادئ The Whole-Brain Child لتأديب الأطفال بطريقة فعالة ومحترمة.



والد مسالم ، أطفال سعداء من تأليف لورا ماركهام: (Peaceful Parent, Happy Kids )

هذا الكتاب هو نهج الأبوة والأمومة اللطيف الذي يركز على بناء علاقة قوية مع طفلك واستخدام التعزيز الإيجابي لتشجيع السلوك الجيد.



كيف تتكلم حتى يستمع الأطفال واستمع حتى يتحدث الأطفال بقلم أديل فابر وإلين مازيليش: (How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk)

هذا الكتاب كلاسيكي في نوع الأبوة والأمومة ، ويقدم نصائح عملية حول كيفية التواصل بشكل فعال مع أطفالك.



أشقاء بلا تنافس من تأليف أديل فابر وإلين مازيليش: (Siblings Without Rivalry)

يقدم هذا الكتاب إرشادات حول كيفية مساعدة الأشقاء على التعايش وبناء علاقات إيجابية مع بعضهم البعض.



تربية بشر جيدون من تاليف هنتر كلارك فيلد: (Raising Good Humans)

هذا الكتاب هو دليل إيجابي عن الأبوة والأمومة يركز على مساعدة الأطفال على تطوير صفات اللطف والرحمة والمرونة.



أسعد طفل في الحي من تأليف هارفي كارب: (The Happiest Baby on the Block )

يقدم هذا الكتاب دليلاً شاملاً لمرحلة حديثي الولادة ، مع التركيز على مساعدة الأطفال على النوم بشكل أفضل والبكاء بشكل أقل.



تربية الاطفال من تأليف باميلا دراكرمان: (Bringing Up Bebe)

يقدم هذا الكتاب نظرة من الداخل إلى الأبوة والأمومة الفرنسية ، والتي تشتهر بتركيزها على الانضباط والاستقلال.



هذه مجموعة مختصرة من الكتب المميزة التي تم كتابتها عن تربية الأطفال. سيعتمد أفضل كتاب بالنسبة لك على أسلوب التربية الخاص بك وعمر أطفالك.

اقرأ أيضاً:

صدر حديثًا كتاب " نصوص عن الأندلس " تأليف أحمد العذري