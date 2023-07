البوابة - لا شك أن العثور على فارس أحلامك المناسب أمر يقض مضجعك كما يقض مضاجع العديد من الفتيات اللاتي لا زلن ينتظرن فارس أحلامهن القادم على جواد أبيض أو حتى في سيارة أوبر المهم أن يأتي، ولكن كيف السبيل إلى اقناعهن بأن طريقة البحث قد تغيرت وبأن هناك نصائح وارشادات جديدة تختلف تماماً عما تناقلته الجدات والعمات والخالات، عزيزتي إذا كنتِ مهتمة حقاً بالعثور على فارس أحلامك، ننصحك بقراءة هذه المجموعة المختارة من الكتب عن المواعدة والعلاقات والزواج.

أفضل 5 كتب للعثور على فارس أحلامك

1. كتاب "إنه ليس مهتما بك" من تأليف جريج بيرندت وليز توتشيلو: هذا الكتاب كلاسيكي يضم مجموعة من نصائح المواعدة. إنه يقدم نهجًا لا يعرف المزاح لفهم الرجال ومعرفة ما إذا كان شخص ما مهتمًا بك حقًا.



2. "القواعد" من تأليف إيلين فين وشيري شنايدر: هذا الكتاب مثير للجدل ، لكن له أتباع مخلصون من النساء اللاتي يقسمن بنصائحه. تضع القواعد مجموعة محددة من الإرشادات للتعارف ، بهدف جذب نوعية خاصة من الرجال فقط.

3. "تزوجيه: قضية التنازل للحصول على الشريك المناسب" بقلم لوري جوتليب: يتخذ هذا الكتاب مقاربة غير تقليدية للعثور على الرجل المناسب. تقول جوتليب أنه لا بأس من التنازل وقبول شخص غير مثالي ، طالما أنه يلبي احتياجاتك الأساسية.



4. "كيف تكون عازبًا" من تأليف ليز توتشيلو: هذا الكتاب هو نظرة مرحة عن حياة العزوبية. تقدم ليز، التي كتبت He's Just Not That Into You ، نصائح حول كيفية الاستمتاع بكونك عزباء وعدم الشعور بالضغط للعثور على علاقة.



5. "خريطة الحب" من تأليف جون جوتمان ونان سيلفر: يستند هذا الكتاب إلى بحث الدكتور جون جوتمان ، وهو خبير بارز في الزواج. تساعد خريطة الحب الأزواج على فهم الاحتياجات العاطفية لبعضهم البعض وتعلم كيفية التواصل بشكل أكثر فعالية.



هذه ليست مجموعة قليلة من الكتب العديدة المتاحة حول موضوع العثور على الرجل المناسب. يعتمد العثور على أفضل كتاب لك على شخصيتك واحتياجاتك الفردية. أوصي بقراءة بعض الكتب المختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

اقرأ أيضاً:

أفضل 5 كتب عن الحب والعلاقات العاطفية وخفاياها

صدر حديثًا كتاب " نصوص عن الأندلس " تأليف أحمد العذري