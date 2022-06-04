أكبر متحف لمنتجات "آبل" في وارسو البولندية يهدف متحف منتجات "آبل" الذي فتح أبوابه أخيراً في وارسو، إلى سرد قصة المعلوماتية المخصصة للجمهور العريض من خلال "نجاحات وإخفاقات" الشركة التي تتخذ التفاحة شعاراً لها.

أكبر متحف لمنتجات "آبل" في وارسو البولندية

ويقول ياسيك لوبينا، وهو مهندس معماري ومصمم غرافيك محترف يبلغ 56 عاماً وشغوف بمنتجات "آبل": إنّ المتحف يضم "أكبر مجموعة وأكثرها اكتمالاً لـآبل في العالم".

ويقع متحف منتجات "آبل" في فابريكا نوربلينا، وهو مصنع سابق للطوب الأحمر يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، جرى تحويله إلى مركز تسوّق وترفيه في وسط العاصمة البولندية، ويعرض فيه أكثر من 1600 منتج خاص بالشركة الشهيرة جُمعت كلها من مزادات في العالم.

وقرب مدخل المتحف، تظهر مع علبتها الخشبية المصنوعة من خشب الماهوغني نسخة طبق الأصل من "آبل 1"، وهو أول جهاز كمبيوتر شخصي طرحه في الأسواق عام 1976 مؤسسا الشركة ستيف جوبز وستيف فوزنياك.

اقرأ أيضاً:

بيع "ذي روك" أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات