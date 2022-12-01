أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست تعرفوا على أفضل 10 روايات ومجموعات قصص قصيرة وأعمال روائية مترجمة لهاذ العام، وفقاً لمحرري وقراء صحيفة واشنطن بوست.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" المبارزة مع الملك" ( Fencing With the King ) بقلم ديانا أبو جابر

يعتمد كتاب "المبارزة مع الملك" ببراعة على حكاية الملك لير وآرثر لاستكشاف قوة الميراث، وصدمة النزوح، وما إذا كان بإمكاننا إطلاق الماضي لبناء مستقبل، ويدور حول امرأة أمريكية من أصول فلسطينية، تشعر بالفضول بشأن عائلتها الممتدة، ترافق والدها للاحتفال بعيد ميلاد الملك حسين الستين - وللتجول مع الملك في الأردن. لقد تجنب والدها العودة إلى وطنه منذ عقود ، لكن أماني تقنعه بالحضور معها. مستشار الملك، وعمها حافظ سوف يجعل وقتها في الأردن معقدًا - وخطيرًا - بعد أن تكتشف أماني قريبًا مفقودًا وتنطلق في رحلة من الضياع والتاريخ ، وفي النهاية معركة من أجل حياتها.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" إما / أو" ( Either/Or ) بقلم إليف باتومان

في هذا الجزء التكميلي لفيلم "The Idiot" ، تلتقط باتومان قصة سيلين كاراداج وهي تبدأ سنتها الثانية في جامعة هارفارد. بعد قضاء الصيف في التملق على حب بلا مقابل ، تشرع الكاتبة الناشئة في سلسلة من اللقاءات الجنسية على أمل الكشف عن بعض الوحي - أو على الأقل الإلهام.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" كشف الاسرار" ( The Unfolding ) بقلم أ.م. دور

أحدث روايات هومز مضحكة للغاية ومقلقة في كثير من الأحيان. تبدأ القصة بعد انتخاب باراك أوباما ، عندما يُشار إلى أحد المانحين الجمهوريين الرئيسيين فقط باسم الرجل الكبير ، وهو يجمع مجموعة من المستشارين الذين يضعون خطة طويلة الأجل لاستعادة السيطرة على السياسة الأمريكية.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" فلاديمير" ( Vladimir ) بقلم جوليا ماي جوناس

تدور الرواية الاستفزازية الأولى لجوناس حول تداعيات اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد زوج الراوية الذي لم يذكر اسمها ، وهو رئيس قسم اللغة الإنجليزية في الكلية حيث يدرس كلاهما. الراوي مليء بالرغبة والعار من الشيخوخة ، ويقع على الجانب الخطأ.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" لوسي باي ذا سي" ( Lucy by the Sea ) إليزابيث ستراوت

تعود لوسي بارتون ، وهذه المرة تخوض الموجة الأولى للوباء مع زوجها السابق في ولاية ماين. سوف يسعد عشاق ستروت بظهور الشخصيات المحبوبة من الروايات السابقة ، بما في ذلك أوليف كيتريدج، وايزابيل (ايمي وايزابيل) وهم يكافحون ويأملون - معًا ولكن في عزلة.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" صورة الزواج" ( The Marriage Portrait ) لماجي أوفاريل

أوفريل ("هامنت") يوقع بنا في الذهن المذعور لفتاة مراهقة تعرف أن زوجها يخطط لقتلها. هذه فلورنسا في خمسينيات القرن الخامس عشر - والمراهقة لوكريزيا دي ميديسي. في هذا العمل البارع ، يسحب أوفاريل خيوطًا صغيرة من التفاصيل التاريخية لنسج قصة فتاة حساسة مع محيطها المتناقض.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" التعديات" ( Trespasses ) لويز كينيدي

تمكنت رواية كينيدي الأولى الجذابة من أن تكون جميلة ومدمرة بنفس القدر. تدور أحداثها في أيرلندا الشمالية خلال السبعينيات وسط الاضطرابات. تعيش بطلة الكتاب ، كوشلا لافري البالغة من العمر 24 عامًا ، مع والدتها في بلدة صغيرة "مختلطة" خارج بلفاست ، وظهرت على أنها بطلة معيبة ومصابة بالكدمات ولكنها في نهاية المطاف بطلة متحدية.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" الزحف الليلي" ( Nightcrawling ) ليلى موتلي

مستوحاة من فضيحة الاستغلال الجنسي التي تورطت فيها العديد من أقسام الشرطة في منطقة باي ، تتخيل رواية موتلي الأولى حياة شاب أمريكي من أصل أفريقي ترك المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا ويكون عرضة لسوء المعاملة. تلتقط موتلي ، البالغة من العمر 19 عامًا ، تجربة الراوي بجمال شاعري مؤلم.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" لاكي بريكس" ( Lucky Breaks ) بقلم يفغينيا بيلوروسيتس ، ترجمة يوجين أوستاشفسكي

مجموعة القصص هذه هي أول عمل روائي طويل كامل من أوكرانيا منذ أن بدأت حرب روسيا مع البلاد. تبدو هذه الحكايات ، الضعيفة ولكن المليئة بالتفاصيل ، مقلقة ومضيئة في نفس الوقت - وأهم لاعباتها نساء نزحن بسبب الحرب.

أكثر الكتب مبيعًا في عام 2022 وفقاً لواشنطن بوست

" المدينة المحرمة" ( Forbidden City ) بقلم فانيسا هوا

في الستينيات من القرن الماضي في الصين ، غادرت المراهقة مي شيانغ قريتها الصغيرة للانضمام إلى فرقة رقص الرئيس ماو ، لتصبح في نهاية المطاف صديقته المقربة وعشيقته. تستخدم هوا قصة مي التي امتدت لعقود للنظر في النساء اللاتي تم استخدامهن ، ثم تم محوهن من تاريخ الثورة الثقافية الصينية.

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