الملكة إليزابيث وأسرار أخر أيامها في كتاب جديد بقلم المؤلف والمذيع جيلز برانديرث ، ويحمل الكتاب عنوان "إليزابيث: صورة شخصية حميمة" ، وهو سيرة ملكية رائعة تلقي الضوء على حياة الملكة إليزابيث الثانية في الأشهر الأخيرة من حياتها ، وكيف أنها لم تتردد في طرد ابنها بعد فضيحة إبستين، ومتابعتها لمسلسل خط الواجب لتنسى رحيل زوجها الأمير فيليب، ورد فعلها على مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري. فوفقًا للمؤلف، اعتقدت الملكة أن ظهور هاري وميغان في برنامج أوبرا وينفري كان مجرد "هراء تلفزيوني".

الملكة إليزابيث وأسرار أخر أيامها في كتاب جديد

وفاة فيليب

كما يكشف السيد براندريث ، الذي يشغل منصبًا فريدًا كصديق وكاتب سيرة للعائلة المالكة ، كيف أخبرت الملكة احدى الوصيفات بأنها مصممة على الاستمرار في الانشغال لأن العمل ساعدها على التغلب على خسارة زوجها الأمير فيليب في أبريل من العام الماضي.

الملكة إليزابيث وأسرار أخر أيامها في كتاب جديد

مرض الملكة

كما كشف الكتاب أن صحة الملكة تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة من حياتها . يكتب براندريث: "الحقيقة هي أن جلالة الملكة كانت تعلم دائمًا أن الوقت المتبقي لها كان محدودًا". كان رد فعلها على مشاكلها الصحية بأنه مجر التهاب بسيط . كتب السيد براندريث بشكل مؤثر: "لقد قبلت هذا بكل رضا".

على الرغم من ضعفها المتزايد ، إلا أنها أصرت على المشاركة في احتفالات اليوبيل البلاتيني في شهر يونيو ، حيث تم تصويرها وهي تتناول الشاي مع Paddington Bear في قصر باكنغهام وحتى سحب شطيرة مربى البرتقال من حقيبة يدها الشهيرة. ووصفتها سراً بأنها "متعة كبيرة" وكانت مسرورة بشكل خاص لأن "الجميع احتفظوا بالسر" حتى تم بثه في بداية حفل اليوبيل. قالت: "كان هذا جميلاً".

وكتبت صحيفة ديلي إكسبريس أن الكتاب يسلط الضوء على كيف أن ملكة متسامحة ومنفتحة لم تتأثر بمقابلة الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة مع أسطورة التلفزيون الأمريكي أوبرا وينفري.

وكتب المنشور: "على الرغم من الطبيعة المدمرة الواضحة للمقابلة والإصدار القادم لمذكرات هاري الذي سيحكي كل شيء ، والفيلم الوثائقي من نتفلكس، ومدونات بودكاست لميغان ، يرسم كتاب براندريث الجديد صورة لملكة لم تكن قلقة للغاية".

المصدر: Mail

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