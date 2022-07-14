مكتبة البوابة: "فن الكلام" للكاتب إيهاب فكري إدارة هذا كتاب شيق جدًا، ومهم جدًا .. تبدأ أهميته من بداية استيقاظك من النوم وطوال رحلتك إلى العمل .. وصولًا إلى لقاء الأصدقاء أو مكالماتك الهاتفية آخر اليوم. إنه كتاب رائع عن مهارات الكلام وفن التواصل وأسلوب الحوار الناجح. هل فكرت كيف يمكنك أن تدير مقابلة عمل سليمة، كيف تدير الحوار مع أصدقائك، كيف تتفاوض مع زبائنك وفريق عملك ، كيف تعبر عن نفسك أو حتى أن تختلف في الرأي وتعبر عن ذلك بطريقة تضيف لوجهة نظرك إذا كنت من أصحاب الطموح في الحياة العملية والاجتماعية، فاعلم أن أول طريق النجاح يبدأ بالإدارة، وأول طرق الإدارة يبدأ بمهارات الاتصال.. أو كما نسميها بطريقة مُبسَّطة : فن الكلام.

مكتبة البوابة: "فن الكلام" للكاتب إيهاب فكري

عن الكتاب

هذا كتاب شيق جدًا، ومهم جدًا .. تبدأ أهميته من بداية استيقاظك من النوم وطوال رحلتك إلى العمل .. وصولًا إلى لقاء الأصدقاء أو مكالماتك الهاتفية آخر اليوم. إنه كتاب رائع عن مهارات الكلام وفن التواصل وأسلوب الحوار الناجح.

هل فكرت كيف يمكنك أن تدير مقابلة عمل سليمة، كيف تدير الحوار مع أصدقائك، كيف تتفاوض مع زبائنك وفريق عملك، كيف تعبر عن نفسك أو حتى أن تختلف في الرأي وتعبر عن ذلك بطريقة تضيف لوجهة نظرك

إذا كنت من أصحاب الطموح في الحياة العملية والاجتماعية، فاعلم أن أول طريق النجاح يبدأ بالإدارة، وأول طرق الإدارة يبدأ بمهارات الاتصال.. أو كما نسميها بطريقة مُبسَّطة : فن الكلام

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