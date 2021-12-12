أنشطة وقاعة للأطفال في معرض القاهرة الدولى للكتاب يتم خلال الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كل الناشرين فى هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كل الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية فى مجال الطفل.

أنشطة وقاعة للأطفال في معرض القاهرة الدولى للكتاب



كشف الدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب، أن هناك دولا جديدة لم تشارك من قبل في المعرض، تقدمت بطلبات للمشاركة في الدورة الـ53، لافتًا إلى أن المساحات المخصصة للمعرض، تم حجزها، لكن طبقًا لتوجيهات الوزيرة باستيعاب كل الناشرين، سيتم تعديل ذلك خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون هناك 5 صالات لعرض الكتب بدلًا من 4 صالات.



وتم استحداث أحدث قاعات العرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث ستضم معرض كتاب الطفل الذى يقام داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته المقبلة، واستقرت اللجنة العليا للمعرض على اختيار اسم عبدالتواب يوسف، ليكون شخصية معرض الطفل.



ومن المقرر أن تصدر كتاب لم ينشر من قبل للكتاب "عبدالتواب يوسف"، شخصية معرض الطفل، كما تستعد الهيئة لمعرض الطفل بإصدار عدد كبير من الإصدارات الجديدة من بينها: ضمن سلسلة كتب الأطفال "سنابل"، قصة "أحلام الكلب شمشون" تأليف محسن يونس، ورسوم محسن عبدالحفيظ، وضمن سلسلة تاريخ المصريين، كتاب "انتفاضة 1946 في مصر" تأليف هشام عبدالرؤوف.



وكذلك ضمن سلسلة "الثقافة الشعبية"، كتابًا بعنوان "مأثورات شعبية من محافظة قنا.. قرية كوم بلال بمركز نقادة نموذجًا"، جمع وتوثيق حمدي مهدي عمارة، ضمن سلسلة "دراسات مستقبلية"، وكتاب بعنوان "الألعاب الإلكترونية بين الحاضر والمستقبل"، تأليف هبة عبدالهادي إبراهيم.



وتنطلق الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليه اليونان ضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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