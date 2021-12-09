انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب انطلقت فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الثانية، الأربعاء، بمشاركة 300 دار نشر محلية وعربية وحضور عدد من الكتاب والمفكرين.

انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب

وتنظم المعرض مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بالتعاون مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تحت شعار "النخلة والجيران" المأخوذ من عنوان رواية للكاتب العراقي "غائب طعمة فرمان".

وتأتي مصر ولبنان وسوريا والأردن في الصدارة من حيث عدد دور النشر المشاركة تليها الكويت والسعودية والإمارات وتونس والجزائر.

ويستضيف المعرض عددا من الكتاب البارزين منهم اللبنانية هدى بركات والكويتي طالب الرفاعي والمصري يوسف زيدان والعمانية بشرى خلفان والعراقي علي بدر.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال افتتاح المعرض إن "الثقافة في العراق تحدي، ومشكلتنا في العراق قبل أن تكون مشكلة سياسية هي مشكلة ثقافية اقتصادية بامتياز، انعكست على السياسة، فوصلنا إلى هذا الوضع من التحديات والصعوبات".



وأضاف "الحكومة مُقصرة، والدولة مُقصرة منذ 17 سنة تجاه الثقافة وتجاه الإبداع، وتجاه حماية ورعاية المفكرين والمثقفين.. الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيسي في أي عملية إصلاح ثقافي في المجتمع".

ووجه حديثه للحاضرين من ناشرين وضيوف قائلا: "أؤكد لكم أننا عازمون على دعم الثقافة، رغم كل التحديات، ورغم الظروف الاقتصادية، ورغم ظروف السنة الماضية التي مرت على حكومتي".

إيفاريستو لرئاسة الجمعية الملكية البريطانية للأدب