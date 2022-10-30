أهم أعمال الكاتب الراحل الكبير بهاء طاهر توفي الكاتب، والروائي، والمترجم المصري بهاء طاهر الخميس عن 87 عاما بعد صراع مع المرض.

أهم أعمال الكاتب الراحل الكبير بهاء طاهر

الأعمال الأدبية

توالت أعماله الأدبية والتي عكست في كثير منها مراحل من حياته الشخصية، وبعض الأحداث التي عاصرها فكان منها المجموعة القصصية "بالأمس حلمت بك"، ورواية "شرق النخيل"، ورواية "قالت ضحى"، ورواية "الحب في المنفى". تحول عدد من أعماله إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية "خالتي صفية والدير"، وقصة "بيت الجمالية"، ورواية "واحة الغروب" التي نال عنها الجائزة العالمية للرواية العربية في أول دوراتها في 2008. وإلى جانب الأعمال الأدبية ألف طاهر في الفكر والنقد مثل "في مديح الرواية"، و"أبناء رفاعة.. الثقافة والحرية". حصل على جائزة الدولة التقديرية في 1998 وجائزة مبارك في 2009 التي كانت أرفع جائزة في البلاد، وتحولت الآن إلى جائزة النيل. وأكرمته مصر بإقامة قصر ثقافة باسمه في الأقصر.

أهم أعمال الكاتب الراحل الكبير بهاء طاهر

عن بهاء طاهر

وولد طاهر في 13 يناير (كانون الثاني) 1935 لأسرة جذورها من الأقصر في جنوب مصر، وهو ما أثر عليه في العديد من أعماله الأدبية.

حصل على الليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة في 1956، وعمل لفترة قصيرة مترجما في الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مخرجاً ومذيعا في البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية حتى 1975.

تناولت مجموعته القصصية الأولى "الخطوبة" والتي كتب معظمها في نهاية الخمسينات وأوائل الستينات صراع الإنسان من أجل التعبير عن نفسه في مواجهة القمع، في 1972.

بدأ العمل خارج مصر بشكل متقطع في منتصف السبعينات قبل أن يستقر في جنيف للعمل في الترجمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بين 1981 و1995.

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