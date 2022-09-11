أهم الكتب عن مجوهرات التاج البريطاني والملكة إليزابيث هناك العديد من الكتب التي تتطرق للمجوهرات العالمية الأكثر شهرة وندرة حول العالم ومن ضمنها مجوهرات التاج البريطاني وتاريخها وقيمتها.

الماس الملكة ( The Queen's Diamonds )

بقلم هيو روبرتس

هذا الكتاب هو أول تاريخ معتمد لأرقى المجوهرات الماسية في العالم. يروي قصة الميراث الملكي الرائع للماس منذ عهد الملكة أديلايد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. يتضمن هذا الكتاب بحوث استقصائية عن مجموعة كبيرة من مواد الأرشيف بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي الجديد الشامل للمجوهرات ، وهو يتضمن أحجارًا ذات أهمية دولية بالإضافة إلى قطع ذات أهمية تاريخية كبيرة ، وسيكون عملًا مرجعيًا قياسيًا في المجوهرات الماسية لسنوات عديدة.

جواهر التاج: التاريخ المصور الرسمي ( The Crown Jewels : The Official Illustrated History )

بقلم آنا كي

يستقبل برج لندن أكثر من مليوني زائر سنويًا ، وتعتبر مجوهرات التاج البريطاني محورها. تحتوي هذه النسخة الورقية من التاريخ الرسمي المصور لـ Crown Jewels ، أشهر مجموعة مجوهرات في العالم ، على صور جديدة مذهلة بتفاصيل مذهلة. يتضمن النص الذي يمكن الوصول إليه والحديث ، استنادًا إلى بحث أصلي ، قصة اثنين من أكبر وأشهر الماسات في العالم - كوه إي نور وكولينان. هذا هو التذكار المثالي لزوار برج لندن ، بالإضافة إلى مقدمة مثالية لأي شخص مهتم بتاريخ اللغة الإنجليزية والنظام الملكي.

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