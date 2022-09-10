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5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:29
5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية
5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية التي امتدت 70 عامًا ، خلال أوقات الاضطراب والسلام والاحتفال والجدل والفضائح ، كان النظام الملكي موضوعًا للفتن.

أصبحت إليزابيث ، التي توفيت يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا ، صاحبة السيادة لبريطانيا في عام 1952. وتزامن عهدها ، الذي امتد على 15 رئيس وزراء بريطانيًا و 14 رئيسًا أمريكيًا ، مع تغير اجتماعي وثقافي هائل في الداخل والخارج ، مع انهيار إمبراطوريتها في الخارج.

كانت واجباتها احتفالية إلى حد كبير ، لكن المؤيدين شعروا أنها ، والنظام الملكي ، لعبوا دورًا مهمًا واستقرارًا كمرساة للبلاد. من ناحية أخرى ، اعتبر النقاد الملكية باهظة الثمن وغير ذات صلة بشكل متزايد بالحياة الحديثة.

كان تتويجها عام 1953 هو الأول في بريطانيا الذي يتم بثه على التلفزيون تقريبًا من البداية إلى النهاية ، وقد كافحت طوال حياتها لتحقيق التوازن بين الأعراف والتقاليد مع نشرات اخبارية على مدار 24 ساعة وعمر أكثر بكثير من الجمهور. طوال الوقت ، عملت على الحفاظ على الإجماع العام الذي يحتاجه النظام الملكي للبقاء.

فيما يلي 5 كتب نوصي بها من أجل فهم أعمق لإليزابيث وعائلتها وفترة حكمها كأطول ملوك بريطانيا.

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

  • "إليزابيث الملكة: حياة ملكية حديثة" ، بقلم سالي بيدل سميث

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

نُشرت هذه السيرة الذاتية الشاملة ولكن الاحتفالية بالتزامن مع اليوبيل الماسي للملكة. سميث - التي كتبت أيضًا كتبًا عن الأميرة ديانا ، والأمير تشارلز والعديد من الرؤساء الأمريكيين. وقد استشارت سميث المصادر العامة ، الأصدقاء ورجال الحاشية السابقين للملكة الذين شاركوا في "قصص حميمة (في كثير من الأحيان عن الخيول وكلاب الكورجي). لقد عاشت إليزابيث حياة رائعة لكنها ، بصراحة تامة ، مملة بعض الشيء لإعادة سردها. بعبارة أخرى ، قدمت عائلتها المفككة نوعًا ما نسخة أكثر حيوية ".

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

  • "ملكة العالم: السيرة الذاتية العالمية" ، بقلم روبرت هاردمان

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

في هذه السيرة الذاتية التي صدرت عام 2018 ، يستكشف هاردمان ، الصحفي المعروف بتقاريره عن العائلة المالكة ، مكانة الملكة العالمية ودورها كرئيسة للكومنولث البريطاني وأسفارها الدولية المكثفة. قام بتصنيف أهم رحلاتها الدولية ، وسرد بعض الهدايا التي لا تنسى التي تلقتها خلال رحلاتها - بما في ذلك زوج من الجاغوار البرازيلي وتمساح صغير ، قدمها صبي في السنغال في علبة بسكويت. ويوضح بالتفصيل البروتوكولات البيزنطية والإجراءات الأمنية التي كانت جزءًا من رحلاتها إلى 126 دولة ومنطقة على الأقل.  كتب الكسندرا التر: "لا أحد متأكد تمامًا من عدد الأميال التي قطعتها". "لا يوجد ملك - ربما لا زعيم عالمي - رأى الكثير من الكوكب وشعوبه مثل الملكة إليزابيث الثانية."

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

  • "أوراق القصر: داخل منزل وندسور - الحقيقة والاضطراب" بقلم تينا براون

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف كل ما يجب أن تعرفه عن العقد الأخير الصعب في حياة العائلة المالكة - وحتى إذا كنت تعتقد أنك لا تهتم - فستجد نفسك مُنصبًا. هذا الكتاب: مضحك بشكل لاذع ، عطوف ، وذو مصادر متكاملة. منظم ببراعة ، يحتوي السرد على فصول مخصصة للاعبين المركزيين الذين تحكي قصصهم القصة الأوسع لآل وندسور من خلال صعودهم وهبوطهم المتكرر. "

تتعاطف براون بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتخيل الحياة الرومانسية لأبطالها - والجميع هنا هو بطل الرواية. كانت النتيجة مبهجة للنميمة الواقعية ، مع تقديم تصوير مؤثر للعائلة والأمة في لحظة تغيير هائل". - سادي شتاين

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

  • "خطاب الملكة: صورة حميمية للملكة بكلماتها الخاصة" ، بقلم إنغريد سيوارد

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

سيوارد ، مؤرخة لا تعرف الكلل عن النظام الملكي ، تقدم لمحة خاصة عن إليزابيث من خلال تحليل القليل الذي تشاركه مع رعاياها: خطب استمرت سبعة عقود. على الرغم من أن هذا قد يبدو كإطار عمل ضيق ، إلا أنه في الواقع حل بديل ذكي. بدءًا من البث الأول لإليزابيث في عام 1940 - وهو جزء من "ساعة للأطفال" موجه إلى اللاجئين الشباب عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا - واستمر طوال حياتها ، مع الاحداث المختلفة ، وعيد الميلاد ، تمكن سيوارد من رسم صورة حية بشكل مدهش.

"بينما يمتلك المؤلف ثروة من المصادر المحترمة ، فإن كلمات الملكة هي التي تحرك الكتاب. وربما هذا ما تريده ؛ كانت معروفة بالاهتمام الشديد الذي أولته لكل فاصلة وكانت مدركة تمامًا للآثار المترتبة حتى على الإشارة الأكثر انحرافًا. ربما تكون عناوينها العامة قريبة من مذكرات بقدر ما يمكن أن توجد". - سادي شتاين

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

  • "فيليب وإليزابيث: صورة لزواج ملكي" ، بقلم جيلز براندريث

5 كتب للقراءة عن الملكة إليزابيث الثانية

كتبت الناقدة جانيت ماسلين عن هذا التمحيص الدقيق للعلاقة الملكية: "تستعير كتاب السيرة أحيانًا معلوماتها من الخدم". "ربما لهذا السبب يود جيلز براندريث منك أن تعرف هذا عن زواج الملكة إليزابيث الثانية وفيليب ، دوق إدنبرة: ما يحدث بينهما ، عزيزي القارئ ، ليس من شأنك حقًا." ومع ذلك: براندريث ، الذي عرف الأمير فيليب لمدة 25 عامًا ، "يقوم بتمرير أجزاء صغيرة من المعلومات ضمن قصص طويلة" و "يتجول بشكل ساحر حول التاريخ الملكي". على سبيل المثال ، كتب براندريث: "بفضل ثغرات الخدم (التي يمكن الاعتماد عليها في هذه الحالة) نعلم أن الأمير فيليب ، في الأيام الأولى من زواجه ، لم يكن يرتدي بيجاما." - إليزابيث إيغان

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