البوابة - كتب السير الذاتية هي سرد مفصل لحياة شخصية عامة مشهورة ومؤثرة. إنها تنطوي على أكثر من مجرد حقائق أساسية مثل التعليم والعمل والعلاقات والموت؛ فهي تصور تجربة الشخص في أحداث الحياة. عادة ما تكون أعمال السيرة الذاتية غير خيالية، ولكن يمكن أيضًا استخدام الخيال لتصوير حياة الشخص. تتم كتابة السيرة الذاتية المصرح بها بإذن، وتعاون ، وفي بعض الأحيان ، مشاركة الشخص أو ورثته. يمكن أن يكتب الشخص سيرته الذاتية بنفسه، وأحيانًا بمساعدة كاتب. ويمكن أن تكون السير الذاتية مصدر إلهام أيضًا، حيث تعلمنا عن قوة الإمكانات البشرية.

أهم كتب السير الذاتية لشخصيات معاصرة

(Steve Jobs) بقلم والتر آيزكسون: نظرة شاملة وثاقبة على حياة المؤسس المشارك لشركة آبل ، من بداياته المتواضعة إلى صعوده إلى الشهرة التكنولوجية. (Einstein: His Life and Universe) تأليف والتر إيزاكسون: سيرة ذاتية للفيزيائي المشهور عالميًا ، يتتبع رحلته من صبي صغير يعاني من إعاقة في التعلم إلى أحد أكثر العقول ذكاءً في عصرنا. (The Imitation Game) تأليف أندرو هودجز: سيرة ذاتية لعالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج الذي لعب دورًا مهمًا في كسر كود إنجما خلال الحرب العالمية الثانية. (Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption) بقلم لورا هيلنبراند قصة لويس زامبريني ، عداء أولمبي نجا 47 يومًا على طوف في المحيط الهادئ بعد إسقاط طائرته خلال الحرب العالمية الثانية. (Alexander Hamilton) تأليف رون تشيرنو: سيرة ذاتية للأب المؤسس الأمريكي ، تتبع حياته من بداياته المتواضعة في منطقة البحر الكاريبي إلى دوره في الثورة الأمريكية وما بعدها. (The Glass Castle) بقلم جانيت وولز: مذكرات عن طفولة المؤلف ، نشأته في عائلة مختلة من الفنانين غريب الأطوار وغير الأسوياء. (Night) بقلم إيلي ويزل: مذكرات عن تجارب المؤلف عندما كان مراهقًا في معسكرات الاعتقال النازية. (Gandhi) بقلم راماشاندرا جوها: سيرة ذاتية لزعيم الاستقلال الهندي ، تتبع حياته من أيامه الأولى كمحام إلى قيادته لحركة المقاومة اللاعنفية ضد الحكم البريطاني. (Becoming) بقلم ميشيل أوباما: مذكرات السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ، تتبع حياتها منذ طفولتها على الجانب الجنوبي من شيكاغو إلى الفترة التي قضتها في البيت الأبيض. (Hussein: King of Jordan) بقلم جيمس موريس: هذه سيرة ذاتية للملك حسين بقلم كاتب بريطاني. يقدم صورة متعاطفة للحسين، مع التركيز على صفاته الشخصية والتزامه بوطنه.

هذه ليست سوى مجموعة مختارة من السير الذاتية المشهورة. عند اختيار سيرة ذاتية ، من المهم مراعاة اهتماماتك وما تأمل في تعلمه من الكتاب. إذا كنت مهتمًا بشخصية تاريخية ، فمن المحتمل أن تتوفر سيرة ذاتية تحكي قصتهم الخاصة بالتفصيل. إذا كنت تبحث عن الإلهام ، فهناك العديد من السير الذاتية للأشخاص الناجحين الذين تغلبوا على التحديات وحققوا أشياء عظيمة.

بغض النظر عن اهتماماتك ، فمن المؤكد أن تكون هناك سيرة ذاتية مثالية لك. لذا اختر واحدة وابدأ في القراءة!

اقرأ أيضاً:

أفضل 6 كتب عن تفسير الأحلام

حفل توقيع رواية " خزامى " ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي