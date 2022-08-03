أهم 5 معارض فنية في دُبي تعال إلى رحلة فنية ثقافية حضارية غنية برسومات ونقوش من ذهب وفضة وألوان متجانسة وأخرى متضاربة، كلها في لوحات فريدة مميزة واستثنائية شكلتها أفكار وابداعات فنانين عالميين ومحليين في متاحف ومعارض فنية في دبي.

أهم 5 معارض فنية في دُبي

1.السركال أفينيو، حّي الفنون الرائع

يُعد واحدًا من أهم محاور الفنّ المعاصر في الإمارات اليوم فيه صالات العرض والمتاحف والمناسبات والجولات وورش العمل.

تأسست منطقة "السركال أفينيو" عام 2008 ، وقد برزت كواحدٍة من أكثر المناطق الابداعية تأثيراً فنياً، ومن ثم تحولت إلى مركٍز عصري يغّطي مساحة 500 ألف قدم مربع وتضم 20 معرضًا للفنون والازياء والموسيقى في برنامج شامل للفعالّيات الثقافية.

بالإضافة الى الاعمال الشعبية لفنانين ومصّممين محليين، عند المدخل يستقبلك نصب الفنانة "ماري إيلين كارول" الذي يحمل عبارة "متى ستعود؟" في اللغة الانجليزية بأحرف عملاقة فوق الجدران المصّممة على الطراز الصناعي. يشّجع هذا الحّي الحوارات التي تدور حول الفنون في المنطقة، كما أّنه يوفر أجواًء مستوحاة من الاحياء الفنية من جميع أنحاء العالم مثل منطقة "شورديتش" في لندن و"ميت باكينج" في مانهاتن.

وقد حقق مؤّسس هذه الوجهة وراعيها عبد المنعم بن عيسى السركال رؤيته التي تتمّثل بابتكار منّصٍة لجميع المبدعين في دبي ليتمّكنوا من التجّمع

ومشاركة أعمالهم. واستطاع تقديم مساحة مخّصصة للمبدعين ورّواد الاعمال تسّلط الضوء على الفنون الجميلة، وذلك بالتعاون مع مديرة

"السركال أفنيو" "فيلما جوركوت.

أهم 5 معارض فنية في دُبي

2. متحف المرأة في بيت البنات

تم بناء المتحف في موقع منزل قديم يسمى (بيت البنات)، حيث لم تتزوج النساء القاطنات فيه ، لذا جاء الاسم منسجما مع فكرة المشروع

وقد (أطلق عليه هذا الاسم في وقت قديم 1940-1960)

يقع متحف المرأة في منطقة سوق الذهب في ديرة ، والتي كانت تسمى سابقًا سكة الخيل. لا يزال سوق الذهب يحتفظ بمكانته الاقتصادية ، كأحد أكثر الأماكن حيوية.

أهم 5 معارض فنية في دُبي

3. أيام غاليري

تأسست عام 2006 ، أيام غاليري هي منظمة فنية رائدة تدير وظائف الفنانين الراسخين والناشئين. عززت مساحة الفن الممتازة في دبي ، وسلسلة من المشاريع التعاونية في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ، وبرنامج الفنون متعدد الجنسيات غير الربحي ، مهمة المعرض المتمثلة في توسيع معايير الفن الدولي. من خلال قسم النشر متعدد اللغات الذي يحظى باحترام واسع وبرنامج الوصاية الذي يدير ممتلكات الفنانين الرواد ، ساهمت أيام غاليري أيضًا في الجهود الأخيرة التي توثق جوانب ناقصة التمثيل من تاريخ الفن العالمي.

أهم 5 معارض فنية في دُبي

4. Pro Art Gallery

في الوقت الذي أصبح فيه الفن أولوية في إستراتيجية الإمارات العربية المتحدة ، يفتح معرض ProArt أبوابه أمام Art Lovers في بالم ستريب مول في دبي. تأسس عام 2010. يقدم Pro Art Gallery مجموعة مختارة من الأساليب والوسائط من أكثر من 200 فنان من 80 دولة معروضة بشكل دائم. من اللوحات الفريدة من نوعها إلى المطبوعات ذات الإصدارات المحدودة ذات الأسعار المعقولة ، والمنحوتات إلى التصوير الفوتوغرافي ، ومن فن الشارع المشهور إلى الفنانين المشهورين أو عرض الفنانين الصاعدين ، نقدم مجموعة رائعة من الفنون الجميلة. ستحصل على فرصة الحصول على مطبوعات حجرية ولوحات ومنحوتات من أساتذة مثل بيكاسو ودالي وشاجال وبوتيرو وحسين وسوزا وأرمان والجنرال بول ودوفي وبوفيه وارهول وهيرست وماريني وزاو وو كي وبريتو إلى غيض من فيض.

أهم 5 معارض فنية في دُبي

5. مركز ميراج للفنون الإسلامية

يقع مركز ميراج للفنون الإسلامية على طريق شاطئ جميرا ، بالقرب من فندق جميرا بيتش. مركز ميراج للفنون الإسلامية هو مزيج فريد من نوعه: متحف وصالة عرض ومعرض لأشكال فنية إبداعية من عالم الإسلام. يأخذ ميراج أفضل أشكال الفن الإبداعي على مدى 500 عام الماضية ويجمعها مع التصميمات المتطورة والتقنيات لصنع أشياء فنية لنمط الحياة اليوم.

مركز ميراج للفنون الإسلامية هو وفرة من روائع الديكور من حقبة ماضية. تحتوي ، من بين أشياء أخرى ، على أشياء جميلة من الأواني الفضية: الأواني المائية ، وصحون التقديم ، والهوكاس ، ومرشات ماء الورد ، والأكواب ، وقوارير العطور ، والشندان ، فضلاً عن الكراسي الفضية الصلبة ، والأرجل المزخرفة للأسرة والأرائك ، أو الأراجيح. مع سلاسل فضية نحتت فيها الروابط كطيور لذيذة. هناك قطع معدنية ، بما في ذلك الإسطرلاب ، مصنوعة بأشكال متنوعة من الخط العربي الزهري والزخرفي ، وهو العنصر الأساسي للفن الإسلامي ، وهناك أيضًا مجوهرات قديمة ، في مجموعات مذهلة من المينا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المنفذة بأسلوب "ميناكاري" الذي يعود إلى عهد الإمبراطور أكبر. هناك شالات كشميرية ، كاني أو جامافار ، وهي شالات منسوجة من الباشمينا ، تعرض أعلى تقاليد الحرفية والتصاميم. تتوفر أيضًا أشكال فنية من الورق المعجن على طراز القرنين السادس عشر والسابع عشر المعروف باسم "سوبز كار" أو "عمل أوراق الشجر". يمكن أيضًا الحصول على منسوجات إسلامية ، نسيج غني الأقمشة المعروفة بملمسها وألوانها وأنماطها المنسوجة ، والتي تشمل الخط والنباتات المجردة ولفائف الكرمة وغيرها ، وتشمل مجموعتها أيضًا الأطباق التقليدية والطاولات ذات الأسطح الرخامية المرصعة ، وهي أمثلة مثالية لـ "بانشين كاري" القديمة ، في حيث يتم تقطيع وتشكيل الأحجار شبه الكريمة إلى محلاق وزهور أرابيسك قبل ترصيعها بالرخام الأبيض.

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