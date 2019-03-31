الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله يطرح ثلاثيته الروائية الجديدة "ثلاثية الأجراس"

طرح الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، ثلاثيته الروائية الجديدة "ثلاثية الأجراس" والتي تتكون من روايات: سيرة عين، ظلال المفاتيح، دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، على أن تصل الروايات بنسختها المصرية إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وتعتبر رواية "سيرة عين" تأريخ لحياة أول مصورة فلسطينية "كريمة عبود"، حيث ولدت كريمة في مدينة الناصرة في فلسطين، ووالدها هو القس سعيد عبود كانت تعيش في بيت لحم، تعلمت التصوير على يد مصور أرمني، وكانت أول من تعلمت قيادة السيارة في بيت لحم، وكانت قدوة للفتيات ومصدر لقوتهن، فبالرغم من عدم قناعة الكثيرين واستهجانهم لتعلمها قيادة السيارة، ومراقبتهم لمستجدات تعليمها إلا أن والدها دعمها ووقف إلى جانبها، وكان يذهب معها أثناء تعلمها لقيادة السيارة.

استطاعت بالتصوير والترحال بسيارتها من مدينة لأخرى أن تجابه الحزن الذي حل بعائلتها من فقدان إخوتها ووالدتها ومرض أختها، فهي تهرب لتنسى ألمها لتعود مرة أخرى وتتعايش مع ذاك الألم الذي سكن بيتهم ولم يبرحه، وكان لها دور كبير في الثورة الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وإظهار كذب الانجليز واليهود بتصوير المعالم الفلسطينية فارغة من أهلها وأنها بحاجة لمن يعمرها ويسكنها، اكتسبت عداء اليهود لتكون هدفًا لهم لتصفيته.

أما رواية "ظلال المفاتيح" فتناقش نكبة فلسطين ١٩٤٨ وتهجير الفلسطينيين ومحاصرة قراهم وهدمها عن بكرة أبيها وقتل مواطنيها الذين أبوا أن يتركوا بيوتهم ويرحلوا، هناك من فر من قريته ولكنهم يحملون مفاتيح بيوتهم بأعناقهم على أمل العودة إلى بيوتهم، فقد أغلقوا بيوتهم وخرجوا معتقدين أنه ما دامت مفاتيح بيوتهم معهم فإن الاحتلال لا يستطيع دخولها، نسوا أن الاحتلال قادر على أن يدخل هذه البيوت بنسفها وهدمها.

وتدور أحداث رواية "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد" في بيت ساحور، بيت لحم، القدس، وغيرها من المدن الفلسطينية، وتتبع الدور الثقافي الطليعي للشعب الفلسطيني، إنسانيا ونضاليا، وجماليا، والدور المسيحي في النضال الفلسطيني، وتجلياته المختلفة، الذي تتجلى ذروته في الرواية بالعصيان المدني الخلّاق لمدينة بيت ساحور خلال الانتفاضة الأولى.

وبدأ العمل على هذه الثلاثية منذ عام 1990، وتواصل عبر زيارات لبيت ساحور وسواها منذ عام 2009.