البوابة - يوم العلم الأردني هو مناسبة وطنية مميزة تحتفي بها المملكة الأردنية الهاشمية بالعلم الأردني، إذ جاء الأمر الملكي هذا العام في 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 نيسان 2023 ميلادي، وتم التوصل إلى فكرة يوم العلم الأردني من خلال الثورة العربية الكبرى، فقد أعلن ذلك شريف مكة الحسين بن علي مُؤسِّس المملكة الحجازية على الشعب العثماني.

عبارات عن يوم العلم الاردني 2023

من أجمل كلمات عن يوم العلم الأردني، مهما كانت كلماتي معبرة ، فهي غير قادرة على التعبير عن مدى حبك يا بلدي الغالي ، فأنت المنزل العظيم الذي يعمل على حمايتنا من قسوة الزمن.

يا وطن يستقر في القلوب أنت فقط يا الأردن العظيم الغالي حبك يبقى قويا ومتأصلا في القلوب.

يا وطني ادعو الله السلامة والعز والعمر المديد.

نحن على يقين من وجودك أيها العالم نعمة من الله علينا ، فالإنسان بدون علم ووطن بلا ماض ولا حاضر، حماك الله يا الأردن.

اللهم بارك في شعب الأردن العظيم.

يوم العلم الأردني هو يوم من الأيام الجميلة والمميزة التي نفتخر بها.

لون العلم الأردني

لون العلم الأردني هو اللون الأحمر واللون الأسود والأبيض والأخضر، وبالإضافة إلى النجمة السباعية ، وهذه الألوان هي في الأصل ألوان الراية التي رفعتها الثورة العربية الكبرى سنة 1917، ولهذه الألوان جذور تاريخية قومية.

شعار المملكة الأردنية الهاشمية

يتألف شعار المملكة الأردنية الهاشمية من التاج الملكي الهاشمي والذي يرمز إلى الملكية، ووشاح والذي يمثل العرش الهاشمي والمصنوع من المخمل الأحمر القرمزي، والرايتان، وطير العقاب والذي يمثل القوة والباس والعلو ويرمز لونه إلى راية الرسول صلى الله عليه وسلم، والكرة الأرضية لونها أزرق وترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته في العالم،الأسلحة العربية وهو رمز الدفاع عن الحق، السنابل الذهبية وسعفة النخيل ووسام النهضة من الدرجة الأولى، أما الشريط الأصفر فهو يتكون من ثلاثة مقاطع مطرز عليه العبارات التالية:

عبدالله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى (بعكس الناظر إليه)

ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الوسط

الراجي من الله التوفيق والعون في الجهة اليسرى (بعكس الناظر إليه)

كلمات نشيد العلم الأردني

فيما يلي أجمل كلمات نشيد العلم الأردني من الشاعر الأردني عبد المنعم الرفاعي:

خافق في المعالي والمنى

عربي الظلال والسنا

في الذرى والأعالي فوق هام الرجال

زاهيا أهيبا

حيه في الصباح والسرى

في ابتسام الاقاح والشذى

يا شعار الجلال والتماع الجمال

والإباء في الربى

من نسيج الجهاد والفدا

واحتدام الطراد في المدى

من صفاء الليالي وانطلاق الخيال

ساجيا طيبا

سر بنا للفخار والعلا

وارعنا للنضال جحفلا

في مجال الطعان وانفجار الزمان

ظافراً اغلبا

شعر عن يوم العلم الأردني

أيا أردن يا وطني يا حبّي وأشجاني

يا قلب أحاكيه من أعماق وجداني

أناجيه أكلّمه أغنية بأحلى ألحاني

أيا أردن..

في شوق لك دائم شوق كحال ضمئاني

كحال غائب مجبر عن أم من أزماني

كحال تائه ضائع يعيش الحلم أحزاني

أيا أردن..

حماك الله من عابث ومن أشرار حقداني

أيضا حماك الله كي تبقى لكلّ الكون عنواني

كذلك حماك الله يا وطني وحمى عبد الله الثّاني