السبت: ندوة لمناقشة "بتاجونيا" للدكتور خالد حبيب

يناقش الدكتور خالد حبيب، أحدث كتاباته الساخرة "بتاجونيا"، من إصدار دار نهضة مصر للنشر، وذلك اليوم السبت 6 أبريل بمكتبة الإسكندرية الساعة الرابعة عصرًا.



الكتاب يتكون من عدد من الحكايات المأخوذة عن البرنامج الشهير بتاجونيا الذى يتضمن اسكتشات درامية ساخرة عن مختلف القضايا مثل النفاق، والإهمال والأخلاق والمشاكل الاجتماعية وما نتعرض له من مواقف من خلال شخصية المفتش سلطان لمعى بشكل يدعو للضحك، وما نعيشه يوميا فى مجتمعنا، مع محاولة تقديم الحلول وتغير طريقة النظر للمشكلة والتفكير فى البدائل.

دكتور خالد حبيب تخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كما اصدرت الدار له العام الماضى كتاب “استمارة 6".