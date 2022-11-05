إطلاق الإصدار العربي لكتاب "فريدو، فريدوتشا، فريدا.." دار كلمات للنشر التابعة لمجموعة كلمات، تطلق الإصدار العربي لكتاب الأطفال "فريدو، فريدوتشا، فريدا: يوم مع العائلة"، خلال الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقرأت الشيخة بدور القاسمي، لمجموعة من الأطفال، الإصدار العربي من الكتاب الذي يروي مغامرات طفلة صغيرة في المكسيك، وبعد انتهائها، قرأ المؤلف ريكاردو سانشيز ريانشو الإصدار الإسباني من الكتاب.

إطلاق الإصدار العربي لكتاب "فريدو، فريدوتشا، فريدا.."

عن الكتاب

الكتاب بالإصدار العربي من ترجمة مؤلّفة كتب الأطفال سمر محفوظ براج، ورسوم الفنان كارلوس فيليز، ويتطرق للمرحلة المبكرة من حياة الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، وفريدوتشا هو اللقب الذي أعطاها إياه زوجها الفنان دييغو ريفيرا.

بمناسبة إصدار النسخة العربية من الكتاب، كشفت كلمات، عن دمية تجسد الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، تم إطلاقها بالتعاون مع شركة "دمية" المتخصصة بإنتاج الدمى، والتي سيخصص ريعها لمساعدة الأطفال المكسيكيين، من خلال "مؤسسة كلمات" غير الربحية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وترأسها الشيخة بدور القاسمي.

وتناولت الجلسة القرائية، تفاصيل يوم جميل من حياة فريدا، الفتاة الصغيرة المنطلقة، في رحلة قصيرة من منزلها في حي كويوكان بالعاصمة مكسيكو سيتي، ومن خلال الرسومات المبتكرة، تعرف الأطفال على الألوان والحيوانات والزخرفات التي تجسد الثقافة المكسيكية، وترمز إلى حياة فريدا كاهلو ورحلتها الفنية.

وتدور أحداث قصة الكتاب، حين كانت فريدا كاهلو في سن السادسة قبل أن تُصاب بشلل الأطفال، عندما كانت تزور السوق وتنتقي الخضار والفاكهة واللحم لطهي وجبات الطعام اللذيذة مع والدتها وأختها، وتساعد في تنظيف المطبخ، وتلعب مع أفراد عائلتها، قبل الاستحمام والخلود إلى النوم.

ولإتمام تفاصيل السرد التفاعلي، تأتي الرسوم الفنية التي تحاكي رسوم القصص الفلكلورية للرسام العالمي كارلوس فيليز، الذي يستوحي التدرجات الحيوية لرسومات الفنانة فريدا كاهلو، إذ تعكس المؤثرات البصرية إرثها الفني وشغفها بالطبيعة.

وتُعرف الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، بلوحات البورتريه الذاتية، ورسوماتها النابضة بالألوان الساطعة، التي يتجاوز عددها 200 لوحة، وتجمع بين السريالية، والفانتازيا، والفلكلور، في سرديات بصرية مؤثرة، وقوية، تعبّر عن جوهر حياتها ومعاناتها، وتعد رسوماتها من أبرز اللوحات الفنية في القرن العشرين.

ويتوفر الكتاب الموجه للأطفال من الفئة العمرية 4-8 أعوام، في جناح "مجموعة كلمات"، القاعة رقم 4، طوال أيام الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى الـ13 من نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

المصدر: https://www.sharjah24.ae/ar

رضوى الشربيني ضيفة الشارقة للكتاب الأحد المقبل