البوابة - تقيم دار الشروق أمسية فى محبة وتقدير الروائي حمدي أبو جليل وإطلاق روايته الأخيرة "ديك أُمي" الصادرة مؤخراً عن الدار، بعد أسابيع قليلة على رحيله، وذلك يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى الساعة 7 مساءً فى مبنى قنصلية بوسط البلد.

إطلاق رواية "ديك أُمي" في ذكرى حمدي أبو جليل



حمدي أبو جليل هو كاتب مصري من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة. صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:



أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.

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