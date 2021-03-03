إعلان 16 رواية ضمن قائمة "البوكر العربية" الطويلة لعام 2021

وأعلنت أمانة الجائزة، التي ترعاها مؤسسة جائزة بوكر في لندن وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن هذه الأعمال اختيرت من بين 121 رواية تقدمت للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وقال رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر شوقي بزيع من لبنان “نحن هنا إزاء ست عشرة رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد".

أبوظبي: توزيع جوائز البوكر العالمية للرواية العربية 2019

ست روايات في القائمة القصيرة للروايات المرشحة لجائزة البوكر



واعتبر "أن كتابها قد أخذوا على عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع العربي الذي لا يتورع القائمون عليه، عن ضرب حقوق الإنسان، وتعليق الدساتير ومصادرة الحريات العامة، واضطهاد المرأة، وصولا إلى تغذية العنف واستيلاء الإرهاب الأصولي والحروب على أنواعها”.

وضمت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس، و(قاف قاتل.. سين سعيد) للكويتي عبدالله البصيص، و(علب الرغبة) للبناني عباس بيضون، و(بنت دجلة) للعراقي محسن الرملي، و(فاكهة للغربان) لليمني أحمد زين، و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي.

كما ضمت (الملف 42) للمغربي عبدالمجيد سباطة، و(عين حمورابي) للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله، و(بساتين البصرة) للمصرية منصورة عزالدين، و(حفرة إلى السماء) للسعودي عبدالله آل عياف، و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم، و(طير الليل) للجزائري عمارة لخوص، و(حياة الفراشات) للمغربي يوسف فاضل، و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل، و(عينان خضراوان) للسوداني حامد الناظر، و(جيم) للجزائرية سارة النمس.

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة في 29 مارس الجاري، فيما سيجري الإعلان عن الرواية الفائزة في 25 مايو.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي أكبر جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، ورغم الإشارة إليها في وسائل الإعلام على مدى السنوات السابقة باسم “البوكر العربية” إلا أنها تفضل تعريف نفسها باسم “آي باف”.

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