إكسبو 2020 دبي يحتضن أضخم نسخة مذهبة من القرآن الكريم يستعد الفنان الباكستاني شهيد رسام للكشف عن نسخة مذهبة من القرآن الكريم تفوق في ضخامتها النسخة التي أنجزها الأفغاني محمد صابر خضري في 2012.

الفنان شهيد رسام الذي كان قد عاش على أرض دبي نحو 11 عاماً، وعاد من بعدها إلى مسقط رأسه كراتشي، ليشغل فيها منصب مدير معهد الفنون والحرف، يستعد للعودة إلى دبي، حاملاً معه نسخة مذهبة من القرآن الكريم، والتي صنع حروف آياته من الألمنيوم المطلي بالذهب، استغرق في انجاز هذه التحفة 5 سنوات.

إكسبو 2020 دبي يحتضن أضخم نسخة مذهبة من القرآن الكريم

تحفة القرآن الكريم المذهبة التي أنجزها الفنان شهيد رسام، قد يظن البعض وللوهلة الأولى أنها صغيرة، ولكنها في الواقع ضخمة، وبحسب شهيد، يبلغ طول هذه النسخة 259 سم، بينما عرضها يصل إلى 198 سم، ويبين شهيد بأن عدد الصفحات يصل إلى 550 صفحة، بواقع 150 كلمة لكل صفحة، ويوضح بأنه استخدم مجموعة من الخطوط في تحفته الفنية، ومن بينها خط النسخ والخط الفارسي والذي يعرف أيضاً باسم «خط التعليق»، كما زينها بمجموعة من الزخارف الإسلامية رفيعة المستوى.

يقدم الفنان شهيد رسام العديد من الأعمال الفنية المرموقة أيضاً، ومن بينها بورتريه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي عرضها في متحف دبي، إلى جانب عدد من البورتريهات الخاصة بزعماء العالم مثل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والراحلة بناظير بوتو، وغيرهم، كما أنجز أيضاً مجموعة أعمال فنية أخرى، عرضت في العديد من دول العالم، ومن بينها الإمارات، إلى جانب أعمال بيعت في مزاد كريستيز، لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان.

نسخة الخطاط الأفغاني محمد صابر خضري

قضى خضري خمسة أعوام في نسخ أكبر مصحف في العالم من حيث الحجم. وبلغ طول أوراق المصحف 2.28 متر وعرضها 1.55 متر. وبلغ وزن المصحف 500 كيلوغرام وعدد صفحاته 218 صفحة من الورق والقماش، أما الغلاف فمن جلد الماعز ومزخرف بنقوش بارزة. وبلغت تكلفة المصحف الضخم نصف مليون دولار.

وعمل الخطاط محمد صابر خضري في المشروع مع تسعة من تلاميذه حيث صمموا المصحف المكتوب بخط مذهب داخل أطر تزينها ملايين النقاط الملونة.

وكان لقب أكبر مصحف في العالم من نصيب نسخة طولها متران وعرضها 1.5 متر وكشف عنها النقاب العام الماضي في منطقة تتارستان الروسية.

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