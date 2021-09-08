فعاليات معمارية وفنية وترفيهية وتكنولوجية في أكسبو 2020 دبي

أكد أعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي أنه انطلاقا من رؤية القيادة الرشيد لدولة الإمارات ستنطلق في الأول من أكتوبر المقبل مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية لدولة الإمارات ولجميع الدول المشاركة...

و قالت اللجنة إن النجاح في جمع 191 دولة لكل منها جناحها المستقل للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على 170 عاما، فخر لكل إماراتي ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيد لقدرة أبناء الإمارات على تحقيق النجاح حتى في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالعالم.

و يدعم إكسبو 2020 دبي من خلال شراكاته وشركائه والمشاركين فيه الابتكار بما يخدم تطلعات الإنسانية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2022 في المنطقة والعالم.

و يركز إكسبو 2020 دبي على تسخير الإمكانيات لتحفيز العقول بهدف إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتوفير منصات ملهمة ومحفزة على الابداع، بهدف استمرار التقدم البشري في جميع المجالات.

و باتت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأصبحت جميع فرق العمل في مختلف القطاعات الحيوية المحلية والاتحادية والخاصة جاهزة لاستقبال المشاركين، وتترقب الترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية والبرامج والفعاليات الهادفة لتعزيز التعاون وتجسيد شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويسلط المشاركون في إكسبو 2020 المزيد من الضوء على التكنولوجيا ودورها في تطوير القطاع الصناعي في العالم، وسيكون للدولة دور كبير خاصة بعد أن قفزت خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنويا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021، لتحتل المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة.

و يتطلب استضافة حدث عالمي ضخم يستقبل الملايين من الزوار بنية آمنة، ولهذا فإن لشرطة دبي دورا أساسيا في توفير جميع الترتيبات الأمنية لاستضافة الحدث العالمي البارز، مع الحفاظ على مكانة دبي بين مدن العالم على الخارطة السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وكذلك على صعيد الحياة المريحة والآمنة.

و تم تطوير شبكة طرق هائلة، لاستقبال إكسبو 2020 دبي وإرثه المرتقب وتم توفير خدمات نقل متعددة وهو أمر يجعل دبي تشهد مرحلة جديدة من التوسع.

و سيتعرف الزوار على ما تقدمه دبي من مزايا وعروض تدعم قطاع السياحة بما فيه من سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات، ومن المرتقب أن تغدو هذ الصناعة أكثر ازدهارا في الفترة المقبلة، وهذا القطاع يساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي.

و كان للعديد من المؤسسات الرئيسية دور محوري في أعمال التحضير لضمان تنظيم حدث ناجح و يتماشى مع معايير دولة الإمارات مثل أهداف الاستدامة التي وضعتها فعلى سبيل المثال، بلدية دبي أدت دورا مركزيا في العمل في موقع إكسبو 2020 البالغة مساحته 4.38 كيلومتر مربع.

و ستشهد منطقة دبي الجنوب التأثير الإيجابي على البشرية و تدشين مرحلة جديدة من النمو والتطور و سيسلط إكسبو 2020 الضوء على أهم التحديات التي تقف أمام الرخاء العالمي ومواجهتها عبر تحرك جماعي من أجل بناء مستقبل أفضل.

وتؤدي شركة إعمار دورا محوريا فضلا عن إحدى شركاتها، وهي مجموعة إعمار للضيافة وستساهم إعمار بوضعها الرائد في صناعة الضيافة العالمية باعتبارها الشريك الرسمي لإكسبو 2020 لخدمات الضيافة والفنادق.

وعلى مدى ستة أشهر بين أول أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، سيجلب إكسبو 2020 خبرات محلية وإقليمية وعالمية لتنظيم حدث لا يتكرر من شأنه أن يلهم الجميع لترك إرث حقيقي يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، سواء محليا أو عالميا.

وطيلة أشهر إكسبو الستة التي ستحفل ببرنامج من الفعاليات المعمارية والفنية والترفيهية والتكنولوجية، ستتاح الفرصة للملايين للتعرف على الروابط بين الثقافات وفرص الأعمال والحلول التي تهدف لتحقيق مستقبل أفضل لكل سكان الكوكب.

نشر الروائي خالد خليفة غلاف الطبعة النرويجية لروايته "لم يصل عليهم أحد"

ها قد انقضتْ سبعُ عشرة ليلة ولم أنمْ بعد.. رواية نعاس تتناول روتين الحياة والخوف من النوم