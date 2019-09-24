اختتام فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان الفيلم الاوروبي

اختتمت في مقر الهيئة الملكية الاردنية للافلام بعمان مساء اول امس الاحد فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان الفيلم الاوروبي باعلان نتائج مسابقتي "الفيلم القصير" (مهنيون شبان) و"أفلام متنقلة/الهاتف المتنقل" (هواة) بالشراكة مع كلية لامينوس (SAE) وشركة اورانج.

وفاز بجائزة "الفيلم القصير" عمر خريسات عن فيلمه "حبل غسيل" فيما فاز بجائزة "افلام متنقلة/ الهاتف الخلوي" غنى المعايطة عن فيلمها "الموسيقا والحياة" وروان بيبرس عن فيلمها "الموسيقا من حولنا".

ويشار الى ان الفيلم الفائز بجائزة مسابقة "الفيلم القصير" ستتاح له المشاركة في مهرجان مالمو السينمائي في السويد في تشرين الاول المقبل.

واستعرض مدير البرامج والاتصال المرئي والثقافة في بعثة الاتحاد الاوروبي بالاردن جونسالو جيديس، الافلام التي شاركت في فعاليات المهرجان بدورته الـ31 والذي نظمته هيئة المراكز الثقافية الاوروبية في عمان بالشراكة مع "الملكية للافلام" وامانة عمان الكبرى وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

وفي حفل الختام الذي حضرته رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن السفيرة ماريا هادجي ثيودوسيو وعدد من سفراء دول الاتحاد، تحدثت منسقة الاعلام والاتصال في الهيئة ماريان ناخو التي اعلنت عن نتائج المسابقتين، عن فعاليات المهرجان ودوره في اثراء المشهد الثقافي في الاردن.

كما تحدثت مديرة المركز الثقافي الالماني (معهد غوته) لورا هارتز عن الفيلم التجريبي الالماني "برلين سيمفونية مدينة كبيرة" الذي عرض في حفل الختام.

كما عرض في حفل الختام الفيلم السويدي "ناس لطفاء".