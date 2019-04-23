اطلاق الدورة الـ 22 من مهرجان الفنون الإسلامية الدولي، بعنوان "مدى"

اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، شعارا للدورة الـ 22 من مهرجان الفنون الإسلامية الدولي، بعنوان "مدى"، والذى سينطلق فى شهر ديسمبر المُقبل.



وقال محمد القصير مدير المهرجان، إنه بناء على الرؤية الفنية الواسعة سيتم دعوة الفنانين من مختلف دول العالم للمشاركة بأعمالهم في فعاليات المهرجان وأنشطته المختلفة التي تقام سنويًا في الشارقة، لاختيار ما يناسب منها ويعبر عن شعار المهرجان.



وأضاف محمد القصير، أن الشعار يساهم في التأكيد على ما يمنحه المدى من مخزون فني كبير لأي فنان، لا بوصف المدى ذا دلالة مكانية فحسب، بل في حضوره الزمني والثقافي والتاريخي، الأمر الذي يمنح التجهيز عمقا فنيا، وهو ما يتجلى في الفنون الإسلامية إذ تتميز بالعمقية في مداها غير المحدود.



ومن المقرر أن تقوم اللجنة التنظيمية للمهرجان بمخاطبة ومراسلة الفنانين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فى المهرجان بأعمالهم، والتى سيتم فرزها لاحقا عبر لجنة متخصصة تعمل على إجازتها وفقا لتجسيدها لشعار الدورة.



وكانت اللجنة التنظيمية قد اختارت الشعار الجديد بعد سلسلة من المسميات الفنية، لما تمثله المفردة "مدى" من قدرة على منح الفنان المخيلة والقدرة على إنجاز الأعمال وفق مفهوم الفن الإسلامي.. وبحسب تعريف اللجنة للشعار؛ فإن "المدى" هو حيز ومجال مفتوح إلى ما لا نهاية يحيل إلى التأمل والانطلاق نحو عوالم بصرية تتوارى وراء المكان، كأن ترى الصورة وأنت مُطبق العينين، وهذا فعل تخيل، وليس أقدر من المخيلة على استدعاء كل جميلٍ غائب وغير مكتشف.