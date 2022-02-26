افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب دورته 26 يوم الخميس بمشاركة 715 دار نشر من 27 دولة مستأنفاً بذلك مسيرته التي توقفت في العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً.

افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب دورته 26

مصر 133 دار نشر

وتتصدر مصر المشاركات في المعرض بنحو 133 دار نشر تليها دور النشر العمانية ثم اللبنانية ومن بعدها الإماراتية والأردنية والكويتية والسعودية.

يشمل برنامج الأنشطة 114 فعالية متنوعة بين محاضرات وأمسيات شعرية وندوات ثقافية تبدأ من ظهر اليوم الخميس وتستمر على مدى 10 أيام.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض علي بن خلفان الجابري في تصريحات للتلفزيون العُماني: إن معرض مسقط الدولي للكتاب هو أحد المعارض المرموقة على مستوى المنطقة وعودته بعد توقف العام الماضي بمثابة عودة الحياة.

وأضاف أن هذه الدورة «ربما تكون الأقل من حيث الإحصاءات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت» ومن بينها تقليص مساحات الأجنحة بغرض توسعة المسارات للحفاظ على التباعد وتقنين أعداد الزائرين، لكن على الجانب الآخر فإن من أبرز الإيجابيات هذا العام تنامي عدد دور النشر العُمانية المشاركة التي بلغ عددها 91 دار نشر.

وتحل محافظة جنوب الشرقية «ضيف شرف» دورة هذا العام بعدد من الفعاليات والبرامج الثقافية إضافة إلى عرض عدد من المخطوطات ومقتنيات المحافظة.

وقال محافظ جنوب الشرقية، يحيى بن بدر المعولي، للصحفيين في الافتتاح إن محافظته زاخرة بالآداب والثقافة والشعراء ومكنونات كثيرة في الجانب الأدبي.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة للتعريف بالمحافظة من عدة جوانب منها الجانب الاقتصادي والجانب السياحي وأوجه التميز الأخرى، مشيراً إلى أن جناح ضيف الشرف صمم بحيث يعكس كل هذه الأمور.

ويستمر المعرض المقام في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الخامس من مارس المقبل.

افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب دورته 26

البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية

يتطلب من المشاركين وزوار معرض مسقط الدولي للكتاب من خارج سلطنة عُمان الالتزام بجميع إجراءات دخول المسافرين إلى سلطنة عمان حسب قرارات اللجنة العليا، والالتزام بالخطوات والاشتراطات التالية:

يشترط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى لدخول السلطنة من جميع المنافذ.

اللقاحات المعتمدة (فايزر BioNTech، أكسفورد استرازينيكا، Covishield AstraZeneca، سبوتنك، سينوفاك، مودرنا، وسينوفارم، أو (جرعة واحدة من جونسون وجونسون) .

أهمية إبراز شهادة فحص مخبري سلبية قبل الوصول بمدة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة من بلد المغادرة.

1. التسجيل من خلال: http://travel.moh.gov.om

2. تحميل شهادة التطعيم متضمنة رمز الاستجابة السريعة ( الباركود ) من خلال: http://travel.moh.gov.om

3. تقديم شهادة سلبية لفحص COVID-19 PCR ، أو الخضوع لفحص PCR عند الوصول إلى المطار.

4. إكمال وتقديم "نموذج تسجيل المسافر" عند الوصول.

- يجب على جميع المسافرين القادمين إلى سلطنة عمان الحصول على تأمين صحي دولي يغطي تكلفة العلاج من COVID-19 لمدة شهر واحد على الأقل، باستثناء المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمسافرين الذين يحملون بطاقات علاج مجانية.

- يعفى المسافرين دون سن 18 عاماً والمسافرين الذين يعانون من حالات صحية مؤكدة طبياً تمنعهم من تلقي التطعيم من تقديم شهادة لقاح COVID-19 وشهادة فحص PCR.