اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام شمال قطاع غزة كشف بناؤون النقاب عن مقبرة رومانية عمرها 2000 عام، تضم ما لا يقل عن 20 مقبرة مزينة بزخارف أنيقة قرب الساحل في شمال قطاع غزة، فيما وصفته وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بأنه أهم كشف أثري محلي، على مدى السنوات العشر المنصرمة.

اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام شمال قطاع غزة

الحضارات القديمة في غزة

وغزة غنية بالآثار، إذ كانت موقعاً تجارياً مهماً للعديد من الحضارات منذ العصور القديمة مثل المصريين والفلستيين، كما هو مذكور في الكتاب المقدس، وعبر عصر الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وتتضمن الآثار المكتشفة في القطاع بقايا من حصار الإسكندر الأكبر لغزة، إضافة إلى الغزو المغولي.

وعُثر على 20 مقبرة رومانية حتى الآن ويتوقع الفريق الأثري اكتشاف 80 أخرى في منطقة مساحتها 50 متراً مربعاً، وفُتحت مقبرتان فقط تحتوي إحداهما على بقايا هيكل عظمي، وبعض الجرار الفخارية.

قال جمال أبو ريدة، مدير عام وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إنه نظراً لشكل المقابر والزخارف الأنيقة نسبياً فإنه يبدو أنها كانت تخص "شخصيات وازنة واعتبارية"، في الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الأول.

وأضاف أنه على عكس قبور المسلمين في فترات لاحقة، التي تتجه من الشمال إلى الجنوب، فإن القبور الرومانية تتجه من الشرق إلى الغرب.

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